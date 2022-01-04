أقوى خلطات لتبيض وتوريد الوجه ماسك البنجر والنشا قنبلة نضارة ووجه وردى بدون مكياج ناصع البياض

كريم النشا والبنجر لتفتيح الجسم الذي يعمل على تفتيح البشرة فوري وتوريد الخدود والشفايف، حتى لن تحتاجي لوضع المكياج بعد ذلك، حيث يعد البنجر من أقوى المواد الغذائية التي تساعد في الحصول على بشرة جميلة وخدود وشفايف وردية، كما أنه غنى بالفيتامينات المفيدة للبشرة والتي تعمل على حفظ نضارة البشرة وجعلها مشرقة مثل القمر.

كريم النشا والبنجر لتفتيح الجسم

يعد كريم النشا والبنجر من أهم أنواع الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري وبدون أضرار، كما يعطي الخدود شكل وردي جميل أقوى من المكياج، وذلك من خلال مكونات طبيعية ليس لها أي أضرار جانبية على البشرة، فهي تجعل المرأة ذات عمر العشرين مهما كان عمرها، فهو كريم سحري وفعال في جعل البشرة خالية من المشاكل والعيوب التي من الممكن أن تواجهها.

مكونات كريم النشا والبنجر

وسوف نتعرف على مكونات عمل كريم النشا والبنجر لتفتيح البشرة وتوريد الخدود الفوري في فترة قليلة وهي كالتالـــــــــــي:

حبة صغيرة من البنجر.

3 ملاعق من النشا.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

كوب من ماء الأرز.

ملعقة من زيت الورد.

أولاً نقوم بإحضار وعاء ونضعه على النار، ثم نقوم بوضع ماء الأرز بداخله مع البنجر المقطع لمكعبات.

وننتظر حتى تغلى المكونات ويتم سلق البنجر جيداً ويصبح لونه وردي، ونقوم بهرسه بعد ذلك جيداً.

كما نضيف إليهم النشا ونخلط جميع المكونات ثم نضيف زيت جوز الهند وزيت الورد ونقلبهم حتى يصبح الخليط كريمي.

في البداية نقوم بغسل البشرة جيداً بالغسول الخاص قبل النوم.

ثم يتم دهن البشرة بالكريم حتى تغطى جميع أجزاء البشرة بالكامل للمنطقة المراد تفتيحها.

كما نترك الخليط على البشرة لصباح اليوم التالي ثم نغسل البشرة بالماء جيداً.

بينما تكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع لمدة شهر للحصول على أقوى نتيجة.

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يساعد على إزالة البقع الداكنة من الوجه نهائياً. كما يعمل على تفتيح البشرة أقوى من المكياج. بينما يعمل على توريد الشفايف والخدود بسهولة. ويعالج حب الشباب كما يقضى على تجاعيد البشرة. ويعمل على تقليل ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

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