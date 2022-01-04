اصنعي فطائر الجبن بالنعناع بقوام هش جداً وطري

فطائر الجبن بالنعناع، هي عبارة عن مخبوزات هش جداً تعتبر من الوجبات المغذية والمفيدة التي يمكن تقديمها في الصباح بجانب أطباق مختلفة منها السلطات بمختلف أنواعها، أو يمكن تقديمها كطبق جانب في وجبة الغداء أو يمكن الاعتماد عليها كطبق أساسي في العشاء فهي مناسبة لجميع الأوقات يمكن تحضيرها بأي نكهة أخرى غير النعناع أو بأي حشوة أخرى غير الجبنة ولكن يعد تقديمها بالجبنة من أخف وألذ طعم لها، يتم تحضيرها بطريقة سهلة جداً وغير مكلفة تعد من الوجبات المناسبة للمدارس فهي بديل لسندويتشات المدارس، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع بطريقة سهلة وسريعة جداً.

مكونات عمل فطائر الجبن بالنعناع

تتكون الفطائر من المكونات التالية:ـ

4 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

3/4 كوب من الحليب.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة من عصير ليمون.

3/4 كوب من الماء الدافئ.

للحشو

جبن أبيض النوع حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة نعناع مجفف.

للدهن الوجه

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر الجبن بالنعناع من خلال خطوات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

نقوم بوضع ثلث كمية الدقيق في العجان الكهربائي ثم نضيف الخميرة والسكر والملح ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف الزبدة اللينة والماء والحليب وعصير الليمون، ثم نعجن المكونات جيداً حتي تختلط جميع المكونات ثم نضيف الدقيق المتبقي ونستمر في العجن حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. نقوم بتقطيع العجينة إلي كرات صغيرة متساوية في الحجم، ثم نضعها داخل صينية وتغطي بورق النايلون ونتركها حتي ترتاح لمدة نصف ساعة أو ساعة.

طريقة تحضير الحشوة