بملعقة كركم تخلصي من الأسمرار والبقع الداكنة في البشرة وتفتيحها كالثلج في دقائق

الليمون من أهم المواد التي تحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين سي، وفيتامين أ، ب 6 لذلك يعتبر الليمون من أهم المواد التي تدخل بشكل كبير في العديد من الوصفات للبشرة وذلك لقدرته الليمون الرائعة على تفتيح البشرة، وتنظيفها بشكل عميق، كما أنه له العديد من الفوائد الأخرى التي قد تساعد في حل العديد من المشاكل الأخرى للبشرة، ويتم استخدامه مع بعض المواد الطبيعية الاخرى ليكمل كل منهما البعض في الحصول على أفضل النتائج.

وصفات الليمون لتفتيح البشرة

الليمون من أكثر المواد الطبيعية التي تدخل في الكثير من الوصفات وجميعها قد تساعد في تبيض وتفتيح البشرة، وذلك لما يحتوي عليها الليمون من خصائص طبيعية تساعد في ذلك ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

وصفة الليمون مع الخيار والكركم لتفتيح البشرة

هذه المكونات تساعد في تبيض البشرة، والقضاء على البقع الداكنه او علامات حب الشباب التي قد تظهر بعد علاجها، ليس ذلك فقط فقد تساعد أيضًا على ترطيب البشرة ومنحها النضارة المطلوبة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقة واحدة من الكركم.

ملعقة من عصير الخيار.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس بشكل كامل.

ضعي هذا الماسك على الوجه.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

يكرر هذا الماسك مرتين بشكل أسبوعي.

خليط الليمون من اللوز والبيض

هذا الخليط يساعد في تبيض البشرة، بالإضافة إلى شد التجاعيد والحصول على بشرة ناعمة بيضاء بدون اي خطوط صغيرة أو تجاعيد، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

خمس حبات من اللوز.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

بياض بيضة واحدة.

طريقة التحضير والتطبيق