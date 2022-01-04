مش هتبطلي تعمليها.. القرص الفلاحي الطرية باللبن الرائب هشة جدا وريحتها تجنن بابسط وأسهل الطرق

قرص اللبن الرائب من المخبوزات المشهورة التي يحب العديد من الناس تناولها وتستخدم في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو كوب من القهوة وهي من المخبوزات اللذيذة الساخنة المسهورة بشكل خاص عند المصريين وتحتوي على اللبن الرائب الطبيعي وتكون هشة ولذيذة وخفيفة في التناول كما يمكن استخدامها في أكثر من وجبة ومن خلال هذا المقال سنتتحدث عن طريقة إعداد قرص اللبن الرائب والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداده بطريقة صحيحة.

مكونات إعداد اللبن الرائب

أحتاج إلى بعض المكونات الطبيعية الأخرى التي ‏نقوم باضافتها حتى نستطيع إعداد قرص اللبن الرائب وهذه المكونات هي:

كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الزبدة.

كوبين اللبن الرائب.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

طريقة إعداد قرص اللبن الرائب

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد قرص اللبن الرائب وهذه الخطوات هي: