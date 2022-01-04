مش هتبطلي تعمليها.. القرص الفلاحي الطرية باللبن الرائب هشة جدا وريحتها تجنن بابسط وأسهل الطرق

قرص اللبن الرائب من المخبوزات المشهورة التي يحب العديد من الناس تناولها وتستخدم في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو كوب من القهوة وهي من المخبوزات اللذيذة الساخنة المسهورة بشكل خاص عند المصريين وتحتوي على اللبن الرائب الطبيعي وتكون هشة ولذيذة وخفيفة في التناول كما يمكن استخدامها في أكثر من وجبة ومن خلال هذا المقال سنتتحدث عن طريقة إعداد قرص اللبن الرائب والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداده بطريقة صحيحة.مكونات إعداد اللبن الرائب
أحتاج إلى بعض المكونات الطبيعية الأخرى التي نقوم باضافتها حتى نستطيع إعداد قرص اللبن الرائب وهذه المكونات هي:
- كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من الزبدة.
- كوبين اللبن الرائب.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من البكينج بودر.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد قرص اللبن الرائب وهذه الخطوات هي:
- قومي بوضع الزبدة داخل إناء وادخليه في الميكرويف حتى تذوب الزبدة تمامًا بعد ذاك ضعي الزبدة جانبًا واتركيها.
- أضيفي نصف كوب من الزيت إلى الزبدة التي قمتي بإذابتها.
- بعد ذلك احضري وعاء آخر وضعي فيه الدقيق والريت والزبدة والخميرة الفورية والسكر والبكينج بودر معًا واستمر في تحريك هذا المكونات حتى تمتزج ثم أضيفي لها رشة بسيطة من الملح
- بعد ذلك أضيفي اللبن الرائب إلى الخليط بشكل تدريجي حتى تمتلئ به العجينة وتصبح طرية ومناسبة.
- بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة وتركها في مكان دافئ حتى تصبح ناضجة.
- نقوم بتسكيل العجين على هيئة أقراص دائرية وتتركها لبعض الوقت.
- نحضر صينيه ونضع فيها ملعقة من الزيت ونضع فيها أقراص العجينة وندخلها في الفرن حى تصبح باردة ثم نقوم بتغطيتها حتى تكون طرية وبعد ذلك قومي بتقديمها مع الشاي.
- يمكن الاحتفاظ بها لمدة طويلة من خلال تخزينها داخل الثلاجة حتى لا تجف في الخارج وبعد ذلك نقوم بتسخينها في الميكرويف حتى تكون طرية وهشة.
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قرص اللبن الرائب من المخبوزات المشهورة التي يحب العديد من الناس تناولها وتستخدم في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو كوب من القهوة وهي من المخبوزات اللذيذة الساخنة المسهورة بشكل خاص عند المصريين وتحتوي على اللبن الرائب الطبيعي وتكون هشة ولذيذة وخفيفة في التناول كما يمكن استخدامها في أكثر من وجبة ومن خلال هذا المقال سنتتحدث عن طريقة إعداد قرص اللبن الرائب والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداده بطريقة صحيحة.مكونات إعداد اللبن الرائب
أحتاج إلى بعض المكونات الطبيعية الأخرى التي نقوم باضافتها حتى نستطيع إعداد قرص اللبن الرائب وهذه المكونات هي:
- كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من الزبدة.
- كوبين اللبن الرائب.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من البكينج بودر.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد قرص اللبن الرائب وهذه الخطوات هي:
- قومي بوضع الزبدة داخل إناء وادخليه في الميكرويف حتى تذوب الزبدة تمامًا بعد ذاك ضعي الزبدة جانبًا واتركيها.
- أضيفي نصف كوب من الزيت إلى الزبدة التي قمتي بإذابتها.
- بعد ذلك احضري وعاء آخر وضعي فيه الدقيق والريت والزبدة والخميرة الفورية والسكر والبكينج بودر معًا واستمر في تحريك هذا المكونات حتى تمتزج ثم أضيفي لها رشة بسيطة من الملح
- بعد ذلك أضيفي اللبن الرائب إلى الخليط بشكل تدريجي حتى تمتلئ به العجينة وتصبح طرية ومناسبة.
- بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة وتركها في مكان دافئ حتى تصبح ناضجة.
- نقوم بتسكيل العجين على هيئة أقراص دائرية وتتركها لبعض الوقت.
- نحضر صينيه ونضع فيها ملعقة من الزيت ونضع فيها أقراص العجينة وندخلها في الفرن حى تصبح باردة ثم نقوم بتغطيتها حتى تكون طرية وبعد ذلك قومي بتقديمها مع الشاي.
- يمكن الاحتفاظ بها لمدة طويلة من خلال تخزينها داخل الثلاجة حتى لا تجف في الخارج وبعد ذلك نقوم بتسخينها في الميكرويف حتى تكون طرية وهشة.