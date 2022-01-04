أسهل طريقة لعمل بسكويت الكوكيز الخفيف في المنزل بأقل المكونات

الكوكيز بسكويت مقرمش شائع بالكثير من البلدان العربية وكذلك محبب العديد من الأطفال الصغار، كما أنه يشتمل على الكثير من السمات التي لا حصر لها، إذ أنه يشتمل على عناصر غذائية عديدة، وهو مفيدة للجسم للغاية، كما أن الأطفال باستمرار يقومون بشراء البسكويت لروعة مذاقه، لذلك فالأمهات دوماً ترغب في صنع وتحضير كل أنواع الحلويات وجميع المأكولات لأبنائها لكي لا يقوموا بشراء كل هذا من الخارج، إذ أنه من الممكن أن يكون بالطعام الجاهز ملوثات، والكثير من الأمهات الآن تبحث عن طريقة عمل حلوى الكوكيز، لهذا سنتناولها في السطور القليلة القادمة.

حلوى الكوكيز من الحلويات اللذيذة والشهية والشائعة للغاية، كذلك أن تلك الحلوى يرغب باستمرار في تناولها جميع الأشخاص، كما أنه من المعروف أن لها العديد من الفوائد العائدة على الجسم بالنفع، كما أن الأطفال دوماً يقومون بشرائها من الخارج ويحبون كذلك تناولها من المنزل، فمكونات تحضير تلك الحلوى بسيطة وبمتناول الأيدي، وذلك عند المقارنة بينها وبين تكلفة الحلويات الأخرى، إذ أنها حلوى اقتصادية للغاية وبإمكان الجميع تحضيرها.

كوبان ونصف الكوب من الطحين.

كوب من السكر البني.

كوب من الزبدة الطريّة.

نصف كوب من السكر العادي.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة قليلة من الملح.

كوب ونصف من حبيبات شوكولاتة الإم آند إمز.