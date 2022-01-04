أسهل طريقة لعمل بسكويت الكوكيز الخفيف في المنزل بأقل المكونات

الكوكيز بسكويت مقرمش شائع بالكثير من البلدان العربية وكذلك محبب العديد من الأطفال الصغار، كما أنه يشتمل على الكثير من السمات التي لا حصر لها، إذ أنه يشتمل على عناصر غذائية عديدة، وهو مفيدة للجسم للغاية، كما أن الأطفال باستمرار يقومون بشراء البسكويت لروعة مذاقه، لذلك فالأمهات دوماً ترغب في صنع وتحضير كل أنواع الحلويات وجميع المأكولات لأبنائها لكي لا يقوموا بشراء كل هذا من الخارج، إذ أنه من الممكن أن يكون بالطعام الجاهز ملوثات، والكثير من الأمهات الآن تبحث عن طريقة عمل حلوى الكوكيز، لهذا سنتناولها في السطور القليلة القادمة.مكونات عمل الكوكيز
حلوى الكوكيز من الحلويات اللذيذة والشهية والشائعة للغاية، كذلك أن تلك الحلوى يرغب باستمرار في تناولها جميع الأشخاص، كما أنه من المعروف أن لها العديد من الفوائد العائدة على الجسم بالنفع، كما أن الأطفال دوماً يقومون بشرائها من الخارج ويحبون كذلك تناولها من المنزل، فمكونات تحضير تلك الحلوى بسيطة وبمتناول الأيدي، وذلك عند المقارنة بينها وبين تكلفة الحلويات الأخرى، إذ أنها حلوى اقتصادية للغاية وبإمكان الجميع تحضيرها.
- كوبان ونصف الكوب من الطحين.
- كوب من السكر البني.
- كوب من الزبدة الطريّة.
- نصف كوب من السكر العادي.
- بيضتان.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- رشة قليلة من الملح.
- كوب ونصف من حبيبات شوكولاتة الإم آند إمز.
- اخلطي السكر الأبيض وكذلك الزبدة والسكر البني بشكل جيد إلى أن يصير معكِ مزيجاً كريمياً.
- قومي بعدها بإضافة البيض بالتدريج إلى المزيج السابق وتابعي الخفق.
- انخلي الدقيق بشكل جيد وبعدها ضعي كلاً من البيكنج بودر ورشة ملح.
- بعد ذلك قومي بإضافة مزيج السكر للدقيق وتابعي التقليب.
- قومي بوضع المزيج بعد ذلك في الثلاجة حتى مرور ٣٠ دقيقة ليتماسك المزيج.
- قومي بتسخين الفرن بدرجة حرارة 175 درجة مئوية، ومن ثم ضعي القليل من المزيج بصينية خبز ومعها قطعة من الورق للفرن، ووضع البسكويت بها.
- بعد ذلك اتركي الصينية بالفرن حتى مرور حوالي ١٠ دقائق.
- في النهاية قومي بإخراجها من الفرن ومن ثم اتركيها حتى تهدأ ومن ثم قدميها.
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الكوكيز بسكويت مقرمش شائع بالكثير من البلدان العربية وكذلك محبب العديد من الأطفال الصغار، كما أنه يشتمل على الكثير من السمات التي لا حصر لها، إذ أنه يشتمل على عناصر غذائية عديدة، وهو مفيدة للجسم للغاية، كما أن الأطفال باستمرار يقومون بشراء البسكويت لروعة مذاقه، لذلك فالأمهات دوماً ترغب في صنع وتحضير كل أنواع الحلويات وجميع المأكولات لأبنائها لكي لا يقوموا بشراء كل هذا من الخارج، إذ أنه من الممكن أن يكون بالطعام الجاهز ملوثات، والكثير من الأمهات الآن تبحث عن طريقة عمل حلوى الكوكيز، لهذا سنتناولها في السطور القليلة القادمة.مكونات عمل الكوكيز
حلوى الكوكيز من الحلويات اللذيذة والشهية والشائعة للغاية، كذلك أن تلك الحلوى يرغب باستمرار في تناولها جميع الأشخاص، كما أنه من المعروف أن لها العديد من الفوائد العائدة على الجسم بالنفع، كما أن الأطفال دوماً يقومون بشرائها من الخارج ويحبون كذلك تناولها من المنزل، فمكونات تحضير تلك الحلوى بسيطة وبمتناول الأيدي، وذلك عند المقارنة بينها وبين تكلفة الحلويات الأخرى، إذ أنها حلوى اقتصادية للغاية وبإمكان الجميع تحضيرها.
- كوبان ونصف الكوب من الطحين.
- كوب من السكر البني.
- كوب من الزبدة الطريّة.
- نصف كوب من السكر العادي.
- بيضتان.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- رشة قليلة من الملح.
- كوب ونصف من حبيبات شوكولاتة الإم آند إمز.
- اخلطي السكر الأبيض وكذلك الزبدة والسكر البني بشكل جيد إلى أن يصير معكِ مزيجاً كريمياً.
- قومي بعدها بإضافة البيض بالتدريج إلى المزيج السابق وتابعي الخفق.
- انخلي الدقيق بشكل جيد وبعدها ضعي كلاً من البيكنج بودر ورشة ملح.
- بعد ذلك قومي بإضافة مزيج السكر للدقيق وتابعي التقليب.
- قومي بوضع المزيج بعد ذلك في الثلاجة حتى مرور ٣٠ دقيقة ليتماسك المزيج.
- قومي بتسخين الفرن بدرجة حرارة 175 درجة مئوية، ومن ثم ضعي القليل من المزيج بصينية خبز ومعها قطعة من الورق للفرن، ووضع البسكويت بها.
- بعد ذلك اتركي الصينية بالفرن حتى مرور حوالي ١٠ دقائق.
- في النهاية قومي بإخراجها من الفرن ومن ثم اتركيها حتى تهدأ ومن ثم قدميها.