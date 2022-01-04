مكون سحري لتطويل وتكثيف الحواجب والرموش بسرعة الصاروخ لن تصدقي النتيجة

دائمًا ماتحلم كل النساء بالحصول على رمش وحواجب كثيفة لتعطي شكل ومظهر جذاب للعين، وايضًا العديد من النساء قد تعاني من تساقط في الرموش والحواجب، مما يعطي شكل غير مرغوب في وذلك قد ينتج من العديد من الأسباب مثل التقدم في السن أو المرور بحالة نفسية سيئة، ولذلك يمكن لكل من تعاني من هذه المشكلة اتباع بعض الوصفات التي قد تساعد في تكثيف الرموش والحواجب أيضًا.

وصفات طبيعية لتكثيف الحواجب

كل سيدة وفتاة ترغب في الحصول على رموش وحواجب مثالية دون إستخدام مواد كيماوية أو تجميلية، فالحواجب والرموش الخفيفة ترجع إلى عدة أسباب منها نقص الفيتامينات، وللحصول على حواجب ورموش كثيفة إستخدمي المكونات الطبيعية بدلاً من اللجوء لأشياء مجهولة تضر بهم، وتعمل على سقوطهم بعد فترة، تابعي المقال لتستفيدي من الخلطات الطبيعية لتكثيف الحواجب والرموش.

يوجد بعض المواد الطبيعية التي بدورها قد تساعد في تكثيف الحواجب بسرعة وأمان وهي كالآتي:

استخدام زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من أهم الزيوت الطبيعية التي ينصح باستخدامها بشكل دائم للشعر بشكل عام فهو يساعد على تكثيف الحواجب وتغذيتها، وذلك لاحتوائها على العديد من الفيتامينات، وطريقة الاستخدام كالتالي:

ضعي بعض قطرات من زيت جوز الهند على قطنة نظيفة.

افركي بهذه القطنة الحواجب جيدًا حتى يتغلغل فيها الزيت بشكل كامل.

اتركي الزيت عليها، وكرري هذه الطريقة بشكل يومي.

استخدام زيت الخروع

زيت الخروع من الزيوت التي تستخدم لتكثيف الشعر، فهو يساعد في تعزيز نمو الشعر بشكل سريع، وبالتالي عند استخدامه الحواجب سوف تحصلين على نتيجة أكيدة في تكثيف الحواجب وطريقة الاستخدام كالآتي:

يستخدم زيت الخروع بوضع قطرات منه على الحواجب وتدليكها به.

يعاد استخدام زيت الخروع على الحواجب فيما لا يقل عن ثلاث مرات على مدار اليوم.

وذلك ليتحقق الغرض من استخدامه في تعزيز نمو الشعر.

استخدام جل الصبار

الجل الداخلي في نبات الصبار له الكثير من الفوائد للشعر ومن أهم أنه يساعد في تكثيف الشعر، كما أنه يستخدم أيضًا لتكثيف الحواجب والحفاظ على قوة الشعر بها وطريقة الاستخدام كالتالي:

احضري ملعقة واحدة من جل الصبار.

قومي بخفقها بالملعقة حتى يسهل دهنها.

ضعي الجل مثل الماسك على الحواجب.

يترك لمدة ساعة، ثم يغسل الحواجب بعد ذلك.

بعض الطرق المستخدمة لتكثيف الرموش

أما عن الرموش فهما الكثير من الطرق التي يمكن أن تتبع من أجل الحصول على رموش كثيفة وجذابة وهي كالتالي:

استخدام زيت الزيتون

يمكنك استخدام زيت الزيتون الرموش بشكل مستمر فهو يساعد على تكثيف الرموش وذلك من خلال اتباع الآتي:

ضعي قطرات من زيت الزيتون، في فرشاة صغيرة.

قومي بتمشيط الرموش بهذه الفرشاة.

اتركي زيت الزيتون عليها، ويعاد استخدامه أكثر من مرة خلال اليوم.

عمل خليط من الزيوت الطبيعية

من أفضل الوصفات التي يمكن أن تتبع في تكثيف الرموش وهو عمل خليط بين زيوت طبيعية لتعطي أفضل وأسرع نتيجة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الألوفيرا.

ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير والتطبيق