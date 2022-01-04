بدون اكسجين.. طريقة صبغ الشعر بالحناء والقهوة للحصول على اللون البني والغزالي بدون أي مواد كيميائية

صبغ الشعر بالحناء، من الممكن أن يتم الصبغ للشعر باستعمال تركيبة طبيعية من الحناء مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى والتي تعد من أهم الخلطات والوصفات الطبيعية والتي من الممكن أن يتم تطبيقها على الشعر للحصول على لون جذاب للشعر من خلال تطبيق مواد طبيعية من الحناء مع بعض مواد صابغة بشكل طبيعي مع مجموعة من الزيوت الطبيعية والتي تعمل على تلوين الشعر طبيعيا من دون استعمال الكريمات كيميائية صابغة للشعر، وفيما يأتي طرق ممتازة يتم صبغ الشعر من خلالها وبمساعدة الحناء.

من أهم الطرق المميزة والتي من الممكن أن يتم من خلالها تلوين الشعر بشكل طبيعي وتلك الطريقة.

تعتبر ممتازة وهي استعمال الحناء ممزوجة مع بعض المكونات الأخرى، والتي تعطي الشعر لون طبيعي جذاب.

ومن خلال ما يلي نوضح أهم المعلومات عن طرق لصبغ الشعر باستعمال مكون الحناء الطبيعية البديل الأقوى للصبغات الكيميائية.

صبغ الشعر بالحناءطريقة صبغ الشعر باللون الأحمر

لإعطاء الشعر لون أحمر مميز من الممكن أن يتم المزج ما بين مختلف المكونات الآتية، وتلك المكونات تكون كما يلي في النقاط القادمة:

ملعقتان من الحناء.

ملعقة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من مكون بودرة قشر الرمان.

القليل من المياه الفاترة.

زيت الخروع.

من الممكن أن يتم تحضي التركيبة صابغة للشعر باللون الأحمر من خلال مزج مختلف المكونات مع بعضها البعض والخلط ما بين الحناء.

وكل المكونات السابقة ومن ثم يتم استعمال الخليط وتطبيقه على الشعر مدة ساعة بعدها يغسل الشعر بالماء الفاتر.

استعمال بودرة الحناء الطبيعية يعمل على الصبغ للشعر بشكل جيد ويكون اللون أصفر كناري مميز.

من خلال استخدام الحناء مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون وزيت الجرجير مع القليل من المياه الفاترة

والقليل من الكركم بمقدار حوالي ملعقتين صغيرتين ومن ثم يتم الإحضار لوعاء ملائم نضع فيه كل المكونات مع بعضها والتقليب باستمرار.

وبعد الحصول على معجون الحناء مع الكركم من الممكن تطبيق الخليط على الشعر للحصول على لون مميز للشعر.

طريقة التحضيرطريقة صبغ الشعر باللون الأصفر