أسهل وصفات طبيعية لعمل تشقير حواجب في البيت ورسم الحواجب بشكل طبيعي

أسهل طريقة لعمل تشقير حواجب طبيعيه في البيت باستخدام مواد طبيعية وآمنة علي البشرة وخالية من أي مواد كيميائية، تعمل الحواجب في صدد إبراز جمال العين عند المرأة لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تشقير الحواجب، وذلك بدلا من عملية إزالة الشعر الزائد التي قد تكون ضارة في الكثير من الأحيان، وهذا لما قد تؤدي اليه من التهاب في الجيوب الأنفية عند البعض بالإضافة الى تخفيف الشعر عند منطقة الحاجبين، لذلك فأن أفضل طريقة لتهذيب الحاجبين هو التشقير وذلك ما سوف نتعرف عليه بالخطوات.

تشقير حواجب

أن طريقة تشقير الحواجب يعد من أسهل الأشياء التي يمكننا عملها في المنزل بأنفسنا مما يجعل رسمه الحاجبين طبيعية ورائعة، لذلك سنتعرف علي طريقة طبيعية لعملها في الخطوات التالية:

نحضر ملعقتين من بودرة القهوة أو ما يعرف باسم البن.

مع وضع عدد 1 ملعقة من بودر الكاكاو.

وأيضا نضع 1 ملعقة من زيت جوز الهند مع 2 ملعقة من العسل الأبيض.

يتم بعد ذلك خلط كافة المكونات حتي يتجانس الخليط معا.

ثم يدهن الحاجب بدءا من منطقة القرب من العينين ولأعلي حتي يدهن الحاجب كله بالخليط.

نترك الخليط هكذا لمدة ساعتين ثم نقوم بشطفه بالماء البارد.

طريقة تشقير الحواجب طبيعيا

يمكن للسيدة التي تريد التشقير أن تقوم باستعمال اي من المكونات الطبيعية لعمل صبغ الحواجب باللون البني وهذه الوصفات هي:

من المكونات الطبيعة والتي يمكن استخدامها القهوة والكاكاو.

وأيضا الكركم مع استخدام العسل الذي يعمل على نعومة شعر الحاجب وعدم حدوث جفاف في هذه المنطقة.

كما يمكن أيضا في هذا الصدد استعمال النسكافيه مع الكركم وزيت الزيتون.

وذلك بهدف الحصول على اللون البني الفاتح الذي يكون على رأس صبغات الحواجب بشكل عام.

قبل التشقير يجب تمشيط الحاجب من الأسفل الى العالي من اجل معرفة الحدود الطبيعية للحاجب.

وذلك للعمل على قص الشعر الزائد عن تلك الحدود التي قد تم رسمها.

وبعد ذلك تبدأ عملية التشقير أو الصبغ عن طريق استخدام المقشر ويتم ذلك من اسفل الى اعلي.

أيضا يمكنك تفتيح اللون بواسطة عصير الليمون الى المادة المستخدمة في حين الرغبة في ذلك.

مع رسم الحاجب بقلم التحديد ذو اللون الأبيض لضمان الوصول الى النتيجة المطلوبة.

كيفية تشقير شعر الحاجب الزائد

كون عملية التشقير أو صبغ الحاجبين تكون في غرفة مضيئة الإضاءة الكافية لنجاح هذه العملية.

ضرورة دهن ما فوق وتحت الحاجب بالفازلين من اجل الحفاظ على منطقة حول العينين من التلوين.

استعمال الفرشاة المخصصة للتشقير أو استخدام قطن الأذنين أو الماسكار الرفيعة.

يجب غسل الوجه قبل التشقير وهي من الأمور الهامة مع التجفيف الجيد للحاجب.

عدم الضغط على الحاجب أثناء الغسل والتجفيف من اجل عدم تهيج الجلد.

نصائح عند تشقير الحاجبين بالمنزل