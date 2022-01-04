طريقة عمل الفول المدمس على الطريقة الاسكندرانية اللذيذة

طريقة عمل الفول المدمس الاسكندراني اللذيذ، وتعد طريقة تدميسه في المنزل من المشاكل التي يعاني منها معظم الأمهات وذلك لعدم معرفة اسرار نجاحه مثل الانواع الجاهزة والمطاعم، والطريقة التي سوف نقدمها اليوم من أفضل الطرق وأكثرها نجاحاً ولا تتطلب تكاليف كثيرة، وهو من أكثر الأكلات الشعبية المشهورة عند المصريين التي يفضلون تناولها في أي وقت عندما يكون ليس لديهم رغبة في تناول اللحوم المختلفة وما بجانبها من أكلات، كما أن تتنوع طرق عمله من شخص لآخر حيث يريد بعضهم الفول بالصلصة أو بالزيت الحار أو بالطحينة أو بدون أي إضافات، والآن سوف نتعرف على مكونات عمل الفول المدمس الاسكندراني التحفة وطريقة تجهيزه من البداية في المنزل بدون فشل أو معاناة.

مكونات عمل الفول المدمس الاسكندراني

تعد مكونات عمل الفول المدمس الاسكندراني من المكونات التي تكون في إمكانيات الجميع فهيا بنا نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:-

٢ كوب من الفول.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

حبة من الفلفل الأخضر المقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف كوب من العدس الأحمر.

٢ حبة من البصل ( واحدة منهم مقشرة كاملة والأخرى مقطعة مكعبات صغيرة ).

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من الطماطم المقشرة الكاملة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عصير حبة من الليمون.

ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة الإعداد والتحضير

تختلف طريقة تحضير الفول من طريقة إلى أخرى والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة التي سوف يعجب بها الجميع وهي كما يلي:-