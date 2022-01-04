أقوي ماسك غير مكلف لإزالة الحبوب والنمش من البشرة نهائياً وبلا عودة من أول أستخدام

هناك العديد من مشاكل البشرة التي قد تعاني منها الكثير من الفتايات، ومن ضمن هذه المشاكل بل من أهمهم هو ظهور الحبوب في البشرة أو ظهور النمش الذي قد يزعج الكثير منهم، بالاضافة الى صعوبة التخلص من هذه المشكلة، ولذلك يبحث الكثير منهم عن حلول يمكن أن تساعد في اختفاء النمش والحبوب بدون ترك أي أثر لهم على البشرة، وبالتأكيد يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي قد تساعد في ذلك وتساعد في جعل البشرة ناعمة خالية من هذه المشاكل.

خلطات طبيعية لإزالة النمش نهائياً

هناك العديد من الوصفات الطبيعية الآمنة جدًا على البشرة التي قد تساعد في التخلص من النمش بشكل سريع وهي كالآتي:

العسل الطبيعي لإزالة النمش

العسل من أهم المواد الطبيعية التي قد تساعد في التخلص من النمش ومن آثاره أيضًا وطريقة استخدامه كالآتي:

قومي بمزح ملعقتين من العسل، مع بعض قطرات من الماء الدافيء.

اصنعي مزيج متجانس ناعم.

قومي بتوزيع الخليط على مناطق النمش بغرض التخلص منها.

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة.

اغسلي بشرتك بعدها بالماء الدافيء.

الليمون حامضي يساعد في إزالة النمش، وايضًا لا يترك له أي آثار وذلك من خلال اتباع الآتي:

افركي بشرتك بشكل يومي بالليمون.

واتركي الليمون على بشرتك لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك يمكنك غسل البشرة بالماء الدافيء.

لكن يشترط المداومة على هذه الوصفة لتحقيق أفضل نتيجة.

يوجد بعض الوصفات التي لها دور في التخلص من الحبوب وتنظيف البشرة منها ومن البثور السوداء التي قد تظهر وتمنح البشرة نعومة بدون أي بقع أو اثار لها وهي كالآتي:

وصفات طبيعية لازالة الحبوب من الوجه

زيت الشاي يعتبر من أكثر المكونات الطبيعية التي يعرف بفوائده الكثيرة للبشرة، فهو يساعد في التخلص من الحبوب إذا تم المداومة على استخدامه وطريقة استخدامه كالتالي:

ضعي قطرات من زيت الشاي على قطنة نظيفة.

امسحي بالقطنة مكان الحبوب.

اتركي الزيت لمدة نصف ساعة.

اغسلي بشرتك بعد ذلك بالماء الدافئ.

كرري الوصفة كل يومين لتحصلي على النتيجة في أسرع وقت.

هذا الخليط يقضي على الحبوب، وايضًا على أي بقع قد تكون متواجدة في البشرة بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى وطريقة الاستخدام كالتالي:

اخلطي ملعقة من العسل مع ملعقة واحدة من صودا الخبز.

وزعي هذا الخليط على بشرة نظيفة.

اتركيه لمدة ربع ساعة.

اغسلي بشرتك بالماء الدافيء جيدًا.

الحبوب والنمش من مشاكل البشرة المزعجة التي تضايق الفتيات والسيدات، ويرجع ظهورهم إلى عدة أسباب مختلفة منها إختلال الهرمونات التى تحفز الغدد الهرمونية، وتستخدم بعض الفتيات مجموعة من الكريمات التي تقوم بإضرار البشرة مع كثرة إستخدامها، ولكن يمكنك إستخدام وصفات طبيعية لتساعدك على التخلص منهم بسرعة دون الإضرار ببشرتك من خلال متابعتك للمقال.