طريقة عمل تشيز كيك النسكافيه في المنزل بسهولة

تعد طريقة عمل تشيز كيك النسكافيه من أكثر الوصفات التي تبحث عنها السيدات، وذلك من أجل تحضيرها في المنزل للأبناء بدلا من شرائها من الخارج، حيث أن هناك الكثير من الكبار والصغار يفضلون تناولها نظرا لمذاقها الرائع التي يحبه الكثير خاصة الأطفال، والكثير من الأمهات تود في تقديم مختلف الأطعمة المفضلة عند الأطفال من خلال تحضيرها في المنزل حرصا على صحة أطفالهم، ولذلك سنعرض لكم من خلال موقعنا طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.

طريقة عمل تشيز كيك النسكافيه

من خلال بعض المكونات سيكون بإمكانك تحضير أشهى الحلويات لأسرتك من مكونات سهلة وبسيطة وفي متناول الأيدي، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:

عدد 2 عبوة كبيرة من البسكويت.

مقدار نصف كوب من الزبدة.

مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد 2 عبوة من الزبادي.

⅓ كوب من السكر الناعم.

مقدار 2 كوب من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

مقدار كوب من الماء.

عدد 2 كيس من الكريم كراميل.

مقدار مناسب من السكر حسب رغبتك.

طريقة التحضير

لتحضير تشيز كيك النسكافيه عليك اتباع بعض الخطوات، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: