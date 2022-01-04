طريقة عمل تشيز كيك النسكافيه في المنزل بسهولة

تعد طريقة عمل تشيز كيك النسكافيه من أكثر الوصفات التي تبحث عنها السيدات، وذلك من أجل تحضيرها في المنزل للأبناء بدلا من شرائها من الخارج، حيث أن هناك الكثير من الكبار والصغار يفضلون تناولها نظرا لمذاقها الرائع التي يحبه الكثير خاصة الأطفال، والكثير من الأمهات تود في تقديم مختلف الأطعمة المفضلة عند الأطفال من خلال تحضيرها في المنزل حرصا على صحة أطفالهم، ولذلك سنعرض لكم من خلال موقعنا طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.طريقة عمل تشيز كيك النسكافيه
من خلال بعض المكونات سيكون بإمكانك تحضير أشهى الحلويات لأسرتك من مكونات سهلة وبسيطة وفي متناول الأيدي، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:
- عدد 2 عبوة كبيرة من البسكويت.
- مقدار نصف كوب من الزبدة.
- مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- عدد 2 عبوة من الزبادي.
- ⅓ كوب من السكر الناعم.
- مقدار 2 كوب من اللبن البودرة.
- ملعقة كبيرة من النسكافيه.
- مقدار كوب من الماء.
- عدد 2 كيس من الكريم كراميل.
- مقدار مناسب من السكر حسب رغبتك.
لتحضير تشيز كيك النسكافيه عليك اتباع بعض الخطوات، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- نحضر أولا وعاء غويط نضع به كلا من البسكويت والزبدة ثم نمزجهم معا بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.
- نقوم بعد ذلك بفرد هذا المزيج بشكل متساوي في الصينية ثم نضعها في الثلاجة.
- على الجانب الآخر نضع كلا من الفانيليا والسكر والزبادي ثم نقوم بخفقهم بشكل جيد من خلال استخدام المضرب الكهربائي.
- نقوم بعد ذلك بصب الخليط على البسكويت في فرن ساخن مسبقا لمدة لا تزيد عن 10 دقائق.
- ثم نخرجها بعد ذلك من الفرن ونتركها قليلا حتى تبرد.
- نعد الآن طبقة النسكافيه من خلال تحضير وعاء به كلا من الماء والنسكافيه وكريم الكراميل مع السكر ثم نقوم بتقليب هذه المكونات معا بشكل جيد.
- ثم نقوم بوضع هذا المزيج على محتوى الصينية ثم نضعها في الثلاجة مرة أخرى لمدة لا تقل عن 4 ساعات حتى تكون متماسكة بشكل جيد، كما يمكنك وضع قليل من حبيبات النسكافيه على وش الكيك.
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تعد طريقة عمل تشيز كيك النسكافيه من أكثر الوصفات التي تبحث عنها السيدات، وذلك من أجل تحضيرها في المنزل للأبناء بدلا من شرائها من الخارج، حيث أن هناك الكثير من الكبار والصغار يفضلون تناولها نظرا لمذاقها الرائع التي يحبه الكثير خاصة الأطفال، والكثير من الأمهات تود في تقديم مختلف الأطعمة المفضلة عند الأطفال من خلال تحضيرها في المنزل حرصا على صحة أطفالهم، ولذلك سنعرض لكم من خلال موقعنا طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.طريقة عمل تشيز كيك النسكافيه
من خلال بعض المكونات سيكون بإمكانك تحضير أشهى الحلويات لأسرتك من مكونات سهلة وبسيطة وفي متناول الأيدي، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:
- عدد 2 عبوة كبيرة من البسكويت.
- مقدار نصف كوب من الزبدة.
- مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- عدد 2 عبوة من الزبادي.
- ⅓ كوب من السكر الناعم.
- مقدار 2 كوب من اللبن البودرة.
- ملعقة كبيرة من النسكافيه.
- مقدار كوب من الماء.
- عدد 2 كيس من الكريم كراميل.
- مقدار مناسب من السكر حسب رغبتك.
لتحضير تشيز كيك النسكافيه عليك اتباع بعض الخطوات، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- نحضر أولا وعاء غويط نضع به كلا من البسكويت والزبدة ثم نمزجهم معا بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.
- نقوم بعد ذلك بفرد هذا المزيج بشكل متساوي في الصينية ثم نضعها في الثلاجة.
- على الجانب الآخر نضع كلا من الفانيليا والسكر والزبادي ثم نقوم بخفقهم بشكل جيد من خلال استخدام المضرب الكهربائي.
- نقوم بعد ذلك بصب الخليط على البسكويت في فرن ساخن مسبقا لمدة لا تزيد عن 10 دقائق.
- ثم نخرجها بعد ذلك من الفرن ونتركها قليلا حتى تبرد.
- نعد الآن طبقة النسكافيه من خلال تحضير وعاء به كلا من الماء والنسكافيه وكريم الكراميل مع السكر ثم نقوم بتقليب هذه المكونات معا بشكل جيد.
- ثم نقوم بوضع هذا المزيج على محتوى الصينية ثم نضعها في الثلاجة مرة أخرى لمدة لا تقل عن 4 ساعات حتى تكون متماسكة بشكل جيد، كما يمكنك وضع قليل من حبيبات النسكافيه على وش الكيك.