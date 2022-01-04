بسكويت الخلاط بالكاكاو بطريقة سهلة واقتصادية بدون زبدة وأحلى من الجاهز

بسكويت الخلاط بالكاكاو ، من ألذ وأشهى أنواع البسكويت والذي يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ الخاص والمميز الذي لا مثيل له، وبالإضافة إلى شكله الخرافة مما يشعرك بالبهجة والسعادة، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة تحضيره، وبساطة مكوناته أيضاً، فهي متوفرة في كل بيت، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بسكويت جوز الهند وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت الخلاط بالكاكاو بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من الجاهز.

مكونات بسكويت الخلاط بالكاكاو

يتكون بسكويت الخلاط بالكاكاو من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع سكر (165 جم).

كوب إلا ربع زيت (175 جم).

3 أكواب وربع دقيق (390 جم).

ملعقة كبيرة ممسوحة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بسكويت الخلاط بالكاكاو بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه البيض والسكر، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الفانيليا والزيت، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نسكب الخليط في وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيكنج بودر، ثم نقلبهم جيدا.

بعد ذلك نضيف الدقيق ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نقسمها إلى كرتين متساويتين في الحجم (مع مراعاة أن تكون كرة أكبر من الكرة الثانية) .

ثم نضيف إلى كرة العجين الصغيرة الكاكاو والزيت، ثم نخلطهم جيدا (مع مراعاة وضع العجين في الثلاجة قبل فردهم في فصل الصيف).

بعد ذلك نضع كل عجينة بين طبقتين من الكيس بلاستيك، ثم نفردهم بالشوبك على شكل مستطيل بنفس الحجم.

ثم نضع العجينتين فوق بعض بعد فردهم، ثم نلفهم رول.

ثم نقطع الرول إلى شرائح رفيعة (مع مراعاة وضع رول العجين في الثلاجة في الصيف قبل تقطيعه).

بعد ذلك نحضر صواني فرن وندهنها بالزيت، ثم نرص فيها حبات البسكويت.