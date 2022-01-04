مقادير وطريقه تحضير الدجاج بالبشاميل مع صدور الدجاج بكريمه المشروم في المنزل بطريقه بسيطه كما تتميز بسهوله التحضير والتقديم كوجبه رئيسيه أو بجانب العديد من المقبلات كما تعد من اشهي الأطباق المفضلة للعديد من ألأشخاص من الكبار والصغار كما يمكن استخدام اللحم مع البشاميل.

صدور دجاج مقطعه.

3 ملاعق كبيره من الدقيق.

زبده أو سمن حسب الرغبة.

2 فص ثوم مفروم.

بصلة كبيره مقطعة إلي قطع صغيرة.

2 ملعقة كبيره من زيت الزيتون.

فلفل أخضر مقطع شرائح.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود والزعتر وقرفة.

كوب من الحليب.

3 بيضة مخفوقة.

جبن موزاريلا.

نبدأ بوضع حله علي النار ثم نضيف الزبدة مع الدقيق ونقلب جيدا حتي يتغير اللون ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وتترك علي نار هادئه ثم نضيف الحليب مع التقلب حتي نحصل علي قوم البشاميل المطلوب.

نضيف البيض المخفوق إلى خليط البشاميل مع التقليب ويترك حتي يبرد.

نضع الزيت في إناء على النار ثم نضيف الفلفل والبصل المقطع والقرفة مع التقليب حتى يغير لون البصل ثم نضيف الدجاج بع التقطيع.

نقوم بتقليب الدجاج مع البصل والفلفل على نار هادئه لمده لا تقل عن ربع ساعه تقريبه حتي يتم طهي الدجاج جيدا.

نحضر صينية الفرن ثم نضع القليل من الزيت مع طبقه من البشاميل ثم طبقة من قطع الدجاج، ثم نضيف كمية البشاميل ونضيف الجبن الموزاريلا على الوجه.

نضع صينية الدجاج في الفرن بعد أن يتم التسخين جيدا على درجة حرارة 250 درجة مئوية وتُترك لمدة نصف ساعه تقريبا دقيقة حتى النضج.

صدور دجاج مخلية ومقطعة.

كوب من كريمة الطهي.

2 فص ثوم مهروس.

بصلة مقطعة قطع صغيرة.

مشروم مقطع شرائح صغيرة.

ملعقة زعتر.

ملعقة ريحان.

2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

معلقة كبيره من الزبدة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

نبدأ بوضع صدور الدجاج بزيت الزيتون مع الريحان والزعتر ونقلبهم جيدا وتترك لمده لا تقل عن ساعه.

نحضر طاسه ونضعها علي النار ثم نضيف الزبدة مع القليل من الزيت ثم نضيف الدجاج وتُقلب على نار لمدة لا تقل عن ربع ساعه تقريبا حتي يتم الطهي.

في إناء آخر نسخن الزيت على النار ونضع البصل المقطع مع الثوم المهروس ونقلب جيدا حتي يغير اللون ثم نضيف قطع المشروم مع التقليب المستمر لمدة خمسة دقائق ثم تضاف كريمة الطهي.

نضيف قطع الدجاج إلى خليط المشروم مع البصل والثوم ونقلب جيدًا ثم نتركهم على النار لمدة عشر دقائق حتي يتم الطهي.

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