بطريقة طرية ومورقة أعملي الجلاش باللحمة المفرومة بالتوابل والخلطة الخطيرة بطعم جنان

الجلاش من أشهى وألذ الأكلات التي لا تخلو منها موائد العزائم، نظراً لأنها وجبة إقتصادية، وتختلف حشواتها وطرق تحضيرها سواء حلو أو حادق، ثم أن الجلاش يعتبر من الوجبات الرئيسية إلى جانب أنه يعد كطبق مقبلات جانب الوجبات الرئيسية، فوصفات الجلاش مختلفة وكثيرة، وتختلف طريقة تحضيرها من سيدة لأخرى نظراً لسهولة عملها وسرعة تحضيرها، وفي هذا المقال نقدم إليك أسهل طريقة لعمل الجلاش باللحمة المفرومة.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش باللحمة المفرومة من ألذ وأشهى الأطباق التي يمكنك تقديمها لأسرتك بسهولة، وفى أسرع وقت، وإليك الطريقة كالآتي:

كيس من الجلاش وزنه نصف كيلو.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

حبتين من الفلفل الرومي المقطع مكعبات صغيرة.

كوب من اللبن الحليب البارد.

عدد إثنان بيضة.

سمن.

ملح وفلفل أسود وبهارات لحمة حسب رغبتك.

أحضري مقلاة وضعي بها سمن، وعند تسخينها ضعي اللحمة حتى يتغير لونها، ثم قومي بوضع البصل المفروم مع الفلفل المقطع مكعبات، وقلبي جيداً، ثم ضيفي الملح، والفلفل الأسود، والبهارات حسب رغبتك.

في وعاء ضعي فيه كوب الحليب البارد، وعليه حبتين البيض، وإخفقي جيداً بالمضرب السلك مع إضافة ملح، وفلفل أسود حسب رغبتك.

فى وعاء جانبي ذوبي السمن لدهن طبقات الجلاش.

أحضري صينية وضعي بها سمن، وإدهني أرضية الصينية من كل الجوانب.

خذي طبقة من الجلاش وضعيها في الصينية، وإدهني طبقة الجلاش بالسمن جيداً، وضعي عليها طبقة أخرى.

كرري هذه الخطوة مع دهن كل طبقة من الجلاش بالسمن حتى تكملي نصف كمية الجلاش في الصينية.

ضعي كمية اللحمة المفرومة التي أحضرتيها مسبقاً فوق طبقات الجلاش المدهونة بالسمن.

ثم ضعي طبقات الجلاش المدهونة بالسمن واحدة تلو الأخرى حتى تنتهى من كمية الجلاش المتبقية.

إدهني وجه صينية الجلاش باللحمة المفرومة بالسمن.

قطعي صينية الجلاش باللحمة المفرومة سواء مربعات أو مثلثات حسب رغبتك في تقديمها لأسرتك.

قومي بوضع خليط اللبن مع البيض المخفوق على وجه الجلاش.

حركي الصينية جيداً كي تتشرب طبقات الجلاش من الخليط.

سخني فرن البوتاجاز على درجة حرارة عالية، ثم ضعي فيه صينية الجلاش باللحمة التي أحضرتيها حتى إحمرار وجهها، ثم إخرجيها لتهدأ.

إخرجي قطع الجلاش من الصينية، وضعيها في طبق التقديم.

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