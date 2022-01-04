تتميز كيكة الفانيليا بمذاق شهي ولذيذ لاحتوائها علي نكهة الفانيليا التي تتميز برائحتها الجميلة التي تكسب الكيك والحلويات نكهة مميزة، وتعتبر كيكة الفانيليا من الكيكات التي تحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها في المنزل لتقديمها في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو الحليب، أو تقديمها في المناسبات والحفلات للضيوف، فالكيك يتميز بقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على البيض والحليب والزبدة، كما أنه من الحلويات المحببة لكل أفراد الأسرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كيكة الفانيليا السادة بقوام خفيف ومذاق شهي.

يتم تحضير كيكة الفانيليا بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، وهى كما يلي:-

3 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (375 جرام).

ربع كوب من نشا الذرة.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا (16 جرام).

3 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (16 جرام).

5 بيضات بحرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

2 كوب سكر (400 جرام).

كوب من الحليب بحرارة الغرفة (200 مللي).

كوب من الزبدة بحرارة الغرفة (200 جرام).

طريقة تحضير كيكة الفانيليا سهلة وسريعة، وتتم بالخطوات التالية:-