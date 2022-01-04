تتميز كيكة الفانيليا بمذاق شهي ولذيذ لاحتوائها علي نكهة الفانيليا التي تتميز برائحتها الجميلة التي تكسب الكيك والحلويات نكهة مميزة، وتعتبر كيكة الفانيليا من الكيكات التي تحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها في المنزل لتقديمها في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو الحليب، أو تقديمها في المناسبات والحفلات للضيوف، فالكيك يتميز بقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على البيض والحليب والزبدة، كما أنه من الحلويات المحببة لكل أفراد الأسرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كيكة الفانيليا السادة بقوام خفيف ومذاق شهي.مكونات كيكة الفانيليا
يتم تحضير كيكة الفانيليا بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، وهى كما يلي:-
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (375 جرام).
- ربع كوب من نشا الذرة.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا (16 جرام).
- 3 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (16 جرام).
- 5 بيضات بحرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة خل أبيض.
- 2 كوب سكر (400 جرام).
- كوب من الحليب بحرارة الغرفة (200 مللي).
- كوب من الزبدة بحرارة الغرفة (200 جرام).
طريقة تحضير كيكة الفانيليا سهلة وسريعة، وتتم بالخطوات التالية:-
- نقوم بنخل المكونات الجافة وهى ثلاثة أكواب من الدقيق وربع كوب من النشا وثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر للتخلص من أي تكتلات أو شوائب.
- نخفق كوب من الزبدة بحرارة الغرفة مع كوبين من السكر جيداً حتي يصبح الخليط فاتح اللون، ثم نضيف خمس بيضات بحرارة الغرفة وملعقة كبيرة من الخل الأبيض وملعقتين صغيرتين من الفانيليا ونخفق علي سرعه عالية حتى نحصل على قوام كريمي.
- بعد ذلك نضيف كوب من الحليب بحرارة الغرفة والمكونات الجافة بالتبادل مع الخفق على السرعة الهادئة حتى تمتزج المكونات تماماً.
- نضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من الدقيق، ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً علي درجة حراره 180 مئوية لمده 50 دقيقة حتى تنضج تماماً.
- نختبر النضج بعود خشبي إذا خرج نظيفاً دل ذلك على نضج الكيكة.
- عند تمام النضج نخرج الكيكة من الفرن، وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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تتميز كيكة الفانيليا بمذاق شهي ولذيذ لاحتوائها علي نكهة الفانيليا التي تتميز برائحتها الجميلة التي تكسب الكيك والحلويات نكهة مميزة، وتعتبر كيكة الفانيليا من الكيكات التي تحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها في المنزل لتقديمها في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو الحليب، أو تقديمها في المناسبات والحفلات للضيوف، فالكيك يتميز بقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على البيض والحليب والزبدة، كما أنه من الحلويات المحببة لكل أفراد الأسرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كيكة الفانيليا السادة بقوام خفيف ومذاق شهي.مكونات كيكة الفانيليا
يتم تحضير كيكة الفانيليا بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، وهى كما يلي:-
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (375 جرام).
- ربع كوب من نشا الذرة.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا (16 جرام).
- 3 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (16 جرام).
- 5 بيضات بحرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة خل أبيض.
- 2 كوب سكر (400 جرام).
- كوب من الحليب بحرارة الغرفة (200 مللي).
- كوب من الزبدة بحرارة الغرفة (200 جرام).
طريقة تحضير كيكة الفانيليا سهلة وسريعة، وتتم بالخطوات التالية:-
- نقوم بنخل المكونات الجافة وهى ثلاثة أكواب من الدقيق وربع كوب من النشا وثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر للتخلص من أي تكتلات أو شوائب.
- نخفق كوب من الزبدة بحرارة الغرفة مع كوبين من السكر جيداً حتي يصبح الخليط فاتح اللون، ثم نضيف خمس بيضات بحرارة الغرفة وملعقة كبيرة من الخل الأبيض وملعقتين صغيرتين من الفانيليا ونخفق علي سرعه عالية حتى نحصل على قوام كريمي.
- بعد ذلك نضيف كوب من الحليب بحرارة الغرفة والمكونات الجافة بالتبادل مع الخفق على السرعة الهادئة حتى تمتزج المكونات تماماً.
- نضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من الدقيق، ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً علي درجة حراره 180 مئوية لمده 50 دقيقة حتى تنضج تماماً.
- نختبر النضج بعود خشبي إذا خرج نظيفاً دل ذلك على نضج الكيكة.
- عند تمام النضج نخرج الكيكة من الفرن، وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم بألف صحة وعافية.