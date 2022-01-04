بتتبيلة الحاتي السرية أعملي اللحمة النيفا مشوية في الفرن على أصولها بطعم تحفة

لحم النيفا هو عبارة عن قطع من لحم الماعز الذي يتميز عن غيرة من اللحم لانه لا يحتوي على أي نسب دهون، فهو خفيف وصحي بالإضافة إلى طعمة اللذيذ الرائع، ويحتوي هذا النوع من اللحم على العديد من الفيتامينات، وله فوائد أيضًا في تقوية جهاز المناعة في الجسم، ويمكن تقديم لحم النيفا بأكثر من شكل وطريقة وسوف نتعرف عليها من خلال المقال.

طريقة عمل لحم النيفا المشوية

النيفا المشوية من أهم المأكولات التي يحبها الكثير من الناس، ولها طعم مميز ويتم شرائها بأسعار عالية جدًا من المطاعم، ويمكنكم عمل النيفا المشوية في المنزل بخط أن بسيطة يمكن اتباعها وهي كلأتي:

المكونات

كيلو من لحم النيفا وهي قطعة من كتف الجدي.

كوب من عصير الطماطم.

نصف كوب من الزبادي البلدي.

ملعقتين من الثوم المفروم.

بصلتين مقطعين شرائح ومعصورين جيدًا.

كوب عصير البصل الذي تم استخراجه.

رشة من زعتر.

رشة زنجبيل.

رشة بهارات لحمة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الاسود.

احضري وعاء مناسب الحجم.

أضيفي به ماء البصل وعصير الطماطم، واضيفي أيضًا العصير البصل الذي تم استخراجه من البصل.

أضيفي الزبادي أيضًا وجميع البهارات.

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس بشكل قوي.

أضيفي الزيت الى الخليط ايصًا.

هكذا أصبح التتبيلة جاهزة بشكل كامل لوضع النيفا.

أضيفي إلى التتبيلة قطعة النيفا.

استخدمي السكينة وقومي بعمل فتحات بها.

احشي الفتحات بهذه الخلطة أيضًا بحيث تغطيها بالكامل.

اتركي النيفا في الثلاجة بالتوابل لمدة ساعتين او اكثر.

احضري صينية بعد ذلك.

أضيفي في الصينية من أسفل شرائح البصل.

ضعي فوقها قطعة النيفا.

واضيفي كل التوابل فوقها كما كانت.

غلفي الصينية بورق الالومنيوم.

ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

اتركيها بداخله لمدة لا تقل عن ساعة ونصف او حتى تتأكدي من نضجها تمامًا.

بعد الانتهاء قومي بإذالة ورق الالمونيوم عنها، وادخلها مرة أخرى تحت الشواية حتى يتم شويها بالكامل.

اخرجي النيفا من الفرن ويتم تقديمها مع الارز البسمتي أو الارز المصري بالشعرية.

طريقة التحضير