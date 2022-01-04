طاجن الشتاء المفضل أعملي ألذ طاجن عكاوي بالتتبيلة اللذيذة أشهي طاجن هيدفيكي من البرد

العكاوى أكلة مصرية شهيرة من ألذ الأكلات الشعبية لدى المصريين، والتي تحتوى على أكبر نسبة دهون، ويقوم أغلب المصريين بطهيها في عيد الأضحى المبارك حيث يفضل المصريين أكل هذه الوجبة لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات اللازمة لبناء العضلات، والتى تعمل على الخصوبة لدى الرجال، وبها أيضاً أحماض وألياف عالية، لذا نقدم لك سيدتى طريقة عمل العكاوى بأبسط وأسهل طريقة في مقالنا هذا.

طريقة عمل العكاوى

يمكننا تحضير العكاوي بأكثر من طريقة ومكونات متوفرة، و نقدم لكي طريقة طاجن العكاوي كالآتى :

مكونات عمل العكاوي

عدد واحد عكوة بقرى.

عدد إثنان حبة بصل كبيرة مفرومة.

عدد إثنان حبة فلفل رومى مقطع مكعبات صغيرة.

عدد حبة فلفل حار مقطع مكعبات حسب رغبتك.

ملح وفلفل أسود وبهارات حسب رغبتك.

ثلاثة فصوص حبهان ورشة قرفة وجنزبيل وجوزة الطيب حسب رغبتك.

أربعة فصوص من الثوم المفروم.

عدد إثنان حبة طماطم مبشورة.

سمن.

عدد أربعة أكواب من الشوربة إن وجدت ويمكن إستبدالها بماء ساخن ومكعب مرقة دجاج.

قومي بغسل العكاوي جيداً بالملح والخل والليمون، وإتركيها في مصفاة.

أحضري وعاء وضعى عدد إثنين ملعقة من السمن حتى تسخن جيداً.

ضيفي العكاوى إليها مع التقليب المستمر حتى يتغير لونها من جميع الجوانب.

ضيفي الملح، والفلفل الأسود، والتوابل التي أحضرتيها من قبل على العكاوى، وإستمري بالتقليب حتى تأخذ العكاوي طعم التوابل كلها.

أحضري وعاء آخر ضعي به ملعقة من السمن وعند تسخينها ضعي البصل المفروم، والثوم المفروم، والفلفل الرومى المقطع مكعبات، وأيضاً الفلفل الحار وهذا إختياري.

قومي بالتقليب المستمر حتى يتغير لونها، ثم ضيفي الطماطم المبشورة على البصل، والفلفل مع التقليب.

ضيفي الشوربة، وقلبي جيداً، ثم ضيفي العكاوي إلى هذا الوعاء.

إمزجي المكونات بعضها البعض، ونتركها على نار هادئة تنضج لمدة لاتقل عن ساعة.

تأكدي من تمام نضج العكاوي، ثم أحضري طاجن سواء فخار أو بايركس وصبي الخليط بداخله.

قومي بتسخين فرن البوتاجاز على درجة حرارة عالية ثم إدخلي الطاجن لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

أخرجي الطاجن من الفرن ويقدم مع أرز بالشعرية، وفتة كوارع.

الطريقة