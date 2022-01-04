كل ما يهمك عن الحمل في الأسبوع الرابع والعشرين ومراحل تطور حركة الجنين

إن التفاصيل التي تخص الحمل في الأسبوع الرابع والعشرين تهتم بها السيدات كثيراً لذلك يبحثن عنها، حيث يريدون معرفة أهم التغييرات والتطورات التي تطرأ على الجنين بهذا التوقيت وبهذه الفترة في الشكل وفي الحجم وفي الوزن وحتى في الأعضاء، كما يريدون أن يعرفوا في أي شهر هن.

وهل استطعن الدخول في الجزء الثالث من الحمل أم لا، كما يستفسرون عن الولادة المبكرة بهذا الشهر، وهل ستضر الجنين أم لا، والجدير بالذكر أن جميع تلك التفاصيل سنعرضها لك بالمقال ويمكنك الاستعانة بـ حاسبة الحمل لمعرفة موعد الولادة.

حوامل الأسبوع الرابع والعشرين

إن حجم البطن في الأسبوع الرابع والعشرين في الحمل يزداد يوم بعد يوم، ويمكن أن تحتاج السيدة الحامل لارتداء رباط البطن من أجل تخفيف ثقله وتدعيمه، خصوصاً إذا كانت تمارس الرياضة أو إذا كانت تتحرك بشكل أكبر، وفي هذا الوقت تتغير طريقة الوقوف والمشي والجلوس، وهذا شيء طبيعي للغاية نتيجة زيادة الوزن وبسبب تليين المفاصل، وتستطيع التمارين الرياضية خصوصاً التمارين التي تخص منطقة البطن بالمحافظة على التوازن وتخفيف الآلام التي تصيب العضلات والتي تكون نتيجة هذا التغيير.

رقم الأسبوع الحالي من الحمل الأسبوع 24 من الحمل انتهى 23 أسبوعاً ونحن الآن في أيام الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل مدة الحمل حتى الآن بالأشهر 5 شهر و 11 يوم إلى 5 شهر و 16 يوم مدة الحمل حتى الآن بالأسابيع 23 أسبوع وأيام (1-7) مدة الحمل حتى الآن بالأيام 161 يوم إلى 167 يوم شهر الحمل في الأسبوع الرابع والعشرين الشهر السادس من الحمل مرحلة الحمل الحالية الثلث الثاني من الحمل عدد الأيام المتبقية حتى الولادة 113 يوم إلى 119 يوم عدد الأسابيع المتبقية حتى الولادة 16 أسبوع الأسبوع السابق الأسبوع 23 من الحمل الأسبوع التالي الأسبوع 25 من الحمل

معلومات عن الحمل في الأسبوع الرابع والعشرين (تفاصيل الحمل في الأسبوع 24)حركة الجنين في الاسبوع الرابع والعشرين من الحمل

إن الحركة الخاصة بالجنين بالأسبوع الرابع والعشرين من الحمل تكون واضحة بشكل أكبر كما أنها أقوى بكثير من السابق، وهذا بسبب اكتساب القوة العضلية مع التقدم في العمر، والجدير بالذكر أن مقدار حركة الجنين ومدى قوة الحركة يعتمد على نشاط وحركة الأم، كما أنه يختلف باختلاف الليل والنهار، بالإضافة إلى أن هناك أوقات سيكون بها الجنين نائم.

وبالتالي حركته تكون أقل، وبالنسبة إلى التغيرات التي تحدث في شكل الجنين بهذه الفترة تتمثل في أن الجلد الخاص به يصبح أقل شفافية من السابق، كما أن العظام تبدأ في اكتسابها القوة والصلابة بشكل تدريجي ويبدأ أن يتنفس الجنين بشكل أكثر عمقا وانتظاما من السابق.

الأسبوع 24 من الحمل وجنس الجنين

يبدأ معرفة نوع الجنين من الأسبوع ال18 باستعمال جهاز الموجات الفوق صوتية بحالة سماح الجنين بمشاهدة الأعضاء التناسلية وإلا سوف يكون الطبيب مجبور على تحديد الجنس في الزيارة القادمة، والجدير بالذكر أن رؤية الأعضاء التناسلية بشكل واضح للجنين يعتمد على مدى سماكة جدار البطن للأم، حيث أنه ببعض الحالات لا يمكن تحديد جنس الجنين إلى الشهر السابع من الحمل، ولكن في الحالة الطبيعية يمكن رؤيته وتحديد جنسه في أقل من ذلك.

24 أسبوع يساوي كم شهر

إن الأسبوع ال 24 من الحمل يكون فيه وجه الطفل تكون بالكامل، كما أن المعدة الخاصة به أصبحت أكبر وأكثر نضجا، وبالنسبة إلى وزنه فهو 590 جرام، كما أن طوله يتراوح ما بين 25 إلى 28 سنتيمتر، ولأن الطفل يمتلك مساحة كبيرة داخل رحم الأم من أجل التحرك يمكن أن تشعر ببعض الركلات القوية، خصوصاً في وقت الليل.

كما أن هناك أعراض كثيرة هذه الفترة تتمثل في صعوبة النوم بشكل جيد بفترة الليل ولين الأربطة المستديرة، ولأن الأسبوع ال24 يكون أحد الأسابيع النهائية في الثلث الثاني الحمل، وتحديداً في الشهر السادس، لذلك تعد التغيرات الموجودة به أكثر وضوحا، وسوف تكون أكبر من ذلك في الثلث الثالث.

الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل بتوأم

أن التوأم في الأسبوع الرابع والعشرين في الحمل يشبهان بالفعل المواليد الجدد، ولكن يكونوا بشكل أنحف والبشرة الخاصة بهم تكون مجعدة، وهذا لأن الدهون ما زالت تتطور، كما أنهم يصبحون أكثر وزنا وأكثر بمرور الأيام، وتلك المرحلة في الحمل تكون مثيرة خصوصاً لأن حاسة السمع للأطفال تكون تطورت بشكل أكبر بفترة قريبة.

لذلك يمكن أن يكونوا قد سمعوا بالفعل نبضات القلب الخاصة بالأم والأصوات الأخرى في الجسم، كما سيتمكنون من سماع صوت الأم، وهذا يساعدهم في التعرف عليها ما بعد الولادة، بجانب أن الأطفال التوأم يستطيعوا سماع أصوات العالم، ولكن بوضوح أقل من سماع صوت الأم.

وفي هذا الأسبوع أيضاً يتكون لدى الأطفال شفاه واضحة، كما أن الأعين سوف تكون ظهرت بالفعل وتشكلت، ولكن اللون الحقيقي لن يتم اكتشافه إلا بعد الولادة عند بلوغ الشهر التاسع تقريباً في العمر.

أعراض الأسبوع الرابع والعشرين في الحمل

يمكن أن تظهر بعض الأعراض على الأم في هذا الأسبوع، والتي تتمثل بالآتي:

التشنجات: وتحديدا تشنجات الساقين وهذا بفترة قليلة ويمكن تخفيفها بمد الساقين أو القدم والقيام بعملية تدليك بسيطة، بالإضافة إلى أن التمارين الرياضية البسيطة يمكن أن تساعد في تخفيف هذه التشنجات والتي تتمثل في المشي والسباحة والتمدد وغيرها.

الحرارة: والتي يمكن أن تسمى أيضاً بالهبات الساخنة، وهذه أحد الأمور الطبيعية جدا في فترة الحمل، وهذا لأن الوزن الزائد يتسبب في دوران مقدار أكبر من الدم في خلال الجسم، وبالتالي يتسبب في الشعور بالحرارة، وتناول كميات كافية من السوائل والمياه يلعب دور كبير في تخفيف هذا الأمر.

تغيرات بلون الجلد: يمكن ملاحظة تغيرات في لون الجلد، حيث تظهر بعض البقع الداكنة والتي تدعى أيضاً الكلف في الوجه والجسم، وهذا نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث نتيجة الحمل والتي تحفز صبغة الميلانين، مما تؤدي إلى ظهور هذه البقع، ولكن سرعان ما تتلاشى بعد ولادة الطفل.

علامات التمدد: حيث تظهر هذه العلامات باللون الأحمر بمنطقة الأرداف والبطن والثدي بسبب تمدد الجلد، لذلك من الأفضل أن يتم ترطيب تلك المناطق باستمرار من أجل تقليل تلك العلامات ومنع ظهورها بشكل نهائي، بالإضافة إلى تقليل الحكة الناجمة عن ظهورها

مشكلات بالنوم: حيث تسبب الزيادة في نمو البطن في الأسبوع الرابع والعشرين بالحمل بصعوبة النوم نتيجة عدم وجود وضعية مريحة بالنسبة إلى الأم، لذلك من الأفضل أن يتم استعمال وسائد بالجانبين، بالإضافة إلى ثني الساق واستعمال وسادة بينهم.

آلام الرباط المستدير: حيث يتمثل هذا الأمر والعرض في مشكلات بالنسبة للأم، حيث أنه يمتد في أحد الجانبين فقط من الورك أو البطن أو بكلا الجانبين، كما أنه ينشأ نتيجة تمدد الأربطة المثبتة للحمل، لهذا يتم توصية الأم بالذهاب إلى الطبيب من أجل التحقق من سلامة الحمل وخلوه من المشكلات التي تتمثل في النزيف أو الحمي.

الولادة المبكرة بالأسبوع الرابع والعشرين من الحمل

بحالة ولادة الجنين مبكرا بالأسبوع الرابع والعشرين من الحمل ستكون هناك فرصة كافية من أجل البقاء على قيد الحياة، لكن يجب العناية بشكل حثيث للغاية لكي يستطيع العيش خارج الرحم، وهذا حيث أن الأعضاء الحيوية الأخرى والرئتين الخاصين به لم تتطور بشكل كافي من أجل مناسبة العيش كالطفل الطبيعي.

فحوصات في الأسبوع الرابع والعشرين بالحمل

في الأغلب يتم عمل فحص سكري بالحمل في الأسبوع الرابع والعشرين إلى 28، وهذا من خلال اختبار تحمل الجلوكوز، حيث أن هناك بعض السيدات التي يصيبها السكري في فترة الحمل، مما يسبب مشكلات صحية للجنين، لذلك لابد من إجراء هذا الفحص ليتم التأكد من خلو وسلامة الأم من هذا المرض، وهذا لأن الاكتشاف المبكر يساعد بحل الأمر بأقل ضرر، بجانب ضرورة إجراء فحوصات دورية تتمثل بالآتي:

فحوصات الغدة الدرقية.

اختبار البول من أجل الكشف عن الالتهابات.

فحص صورة دم كاملة.

فحوصات وظائف الكلى.

عرضنا تفاصيل عن الحمل في الأسبوع الرابع والعشرين مثل الفحوصات التي على الأم أن تقوم بها بهذا الأسبوع، ويمكنك الحصول على نصائح التغذية السليمة ، وكم شهر يساوي الأسبوع 24، وما هي الأعراض التي تظهر على الأم نتيجة التغييرات بالجنين في هذا الأسبوع، بالإضافة إلى توضيح مزيد من المعلومات عن السيدات الحوامل بتوأم.

ويمكنك أيضاً عزيزتي الإنتقال إلى مقال: ماذا يحدث في الأسبوع 23 من الحمل؟