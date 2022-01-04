طريقة عمل بيتزا الدجاج المشوي لمرضى السكري بطريقة صحية

طريقة عمل بيتزا الدجاج المشوي بمكونات صحية حتى تصبح مناسبة لمرضى السكري، ومرضى السمنة، فعلى سبيل المثال يمكن استبدال الطحين العادي (الدقيق) بالدقيق الأسمر أو المصنوع بشكل عام من الحبوب الكاملة، وتقليل نسبة الدهون المستخدمة، وذلك من خلال استخدام زيت نباتي خالي من الكوليسترول بدلا من السمن، وتقليل نسبة الدهون أيضا الموجودة في اللحوم وكذلك الجبن، وبدلا من ذلك يمكن زيادة نسبة الخضروات في حشو البيتزا، حتى تصبح البيتزا صحية أكثر، خاصة وأن عشاق البيتزا كثيرون، وهناك العديد من الأشخاص نتيجة لإصابتهم ببعض الأمراض، يتطلب منهم تناول أكلات معينة صحية، حتى لا تتسبب لهم في حدوث أي مشكلة صحية.

مقدار نصف كيلو جرام من الطحين الأسمر.

كوب من دقيق الشوفان المطحون ناعم.

نصف كوب من بذور الكتان المطحون.

ربع كوب من جنين القمح.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من العسل.

رشة ملح.

صلصة عصير الطماطم.

قطع دجاج مكعبات مشوية.

شرائح جبنة حلوم مشوية.

شرائح مشروم مشوية.

قطع خضار مكعبات مشوية (خضار حسب الرغبة).

فلفل وطماطم مقطع مكعبات.

شرائح الزيتون الأسود.

زعتر وريحان مجفف.

جبنة موزاريلا.

نحضر وعاء عميق مناسب للعجن، ونضع به كلا من الماء والعسل والخميرة الفورية، ونقلبهم جيدا معا، ثم نقوم بإضافة القليل من الطحين إليهم، ونخلطهم معا جيدا، ونتركهم قليلا حتى نشاهد تفاعل الخميرة. ومن ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون وكلا من جنين القمح وبذور الكتان والشوفان، ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض. وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي الطحين ورشة الملح، ونعجنهم معا جيدا حتى تصبح العجينة متماسكة ولينة. نقوم بتغطية العجينة بمسحة بسيطة من زيت الزيتون، ونغطيها ثم نتركها في مكان دافئ حتى تختمر، إلى ما يقرب من ساعة زمن. تقسم العجينة بعد ذلك إلى قسمين أو أكثر حسب الرغبة وحجم قالب التسوية، ومن ثم نحضر قالب وندهنه بمسحة من الزيت، أو بها رشة من الدقيق. نقوم بفرد العجين ووضعه في قوالب التسوية، ومن ثم نضع فوقه أولا الصلصة، وكلا من زيت الزيتون والجبن الموزاريلا، والزعتر. ثم نضع من فوقهم شرائح الطماطم والفلفل والزيتون ومكعبات الدجاج والخضار، ثم ندخلهم الفرن المسخن مسبقا على 180 درجة مئوية. ندخلها الفرن على لمدة ربع ساعة، حتى تنضج، وتقدم بألف هنا.

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