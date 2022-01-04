احذر من تناول فاكهة الموز بهذه الطريقة علماء يحذرون من تناول فاكهة الموز

ارتفاع نسبة السكر في الدم يعتبر الموز من الفواكه المفضلة لكثير من الناس وخاصة الأطفال، وذلك لما يتمتع به من مذاق جيد، كما يحتوي الموز على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز الصحة الجيدة.

يمكن أن يسبب الاستهلاك المفرط للموز العديد من المشاكل، أبرزها:

قد تعتقد أن محتوى الألياف في الموز يمكن أن يساعدك على البقاء ممتلئًا وفقدان الوزن، ولكن إذا تناولت الكثير من هذه الفاكهة، فلن يساعدك ذلك في تحقيق أي أهداف لفقدان الوزن.

نظرًا لأن كمية السكر الكبيرة في الموز يمكن أن تعزز زيادة الوزن، إذا كنت تخطط لتناول الكثير من هذه الفاكهة، فمن المتوقع أن يزداد محيط خصرك.

على الرغم من أن مرضى السكري يمكنهم تناول الموز من حين لآخر، إلا أن تناول الكثير من الموز يمكن أن يسبب لهم مشاكل صحية خطيرة.

لقد سمع الجميع أن الموز مصدر مهم للبوتاسيوم، ولكن حتى الكمية الخاطئة من المغذيات الكبيرة قد تسبب بعض الضرر الحقيقي، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الموز إلى فرط بوتاسيوم الدم، مما قد يضعف وظيفة الخلايا العصبية والعضلية.

أظهرت الدراسات أن تناول المزيد من الموز يضر الأسنان أكثر من الشوكولاتة والعلكة السكرية، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان وإصابتها ببعض المشاكل المرضية.

كل حصة من الموز تخزن كمية كبيرة من حمض التانيك المسببة للإمساك، والاستهلاك المفرط للموز يمكن أن يسبب آثارًا جانبية خطيرة.

يحتوي الموز على بعض المواد الكيميائية والعناصر الغذائية التي يمكن أن تسبب الصداع النصفي.