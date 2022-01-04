طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة للأطفال مع السر وراء القرمشة اللذيذة بأبسط المكونات

طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة للأطفال ، يعد الكوكيز من الأكلات البسيطة والسهلة والتي يفضل الكبار والصغار تناولها في كل وقت، حيث أنه يتميز بالخفة والبساطة في مكوناته، وبذلك لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ويصلح لأن يكون وجبات جانبية للكثير من الأفراد من الكبار والصغار حتى متبعي الحميات الغذائية، نظرًا لأن الجميع يفضلون تناول بعض الوجبات الخفيفة في حالة الشعور بالجوع قبل الوجبات الأساسية أو أثناء الصباح وأيضًا في فترة المذاكرة، ويمكن إعداد الكوكيز في المنزل بكل بساطة والتفنن في تزيينه ووضع الإضافات به للتأكد من المكونات الداخلة في تصنيعه.

طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة للأطفال

يمكن تحضير كوكيز الشوكولاتة في المنزل بالأشكال المتنوعة بكل بساطة لتجذب الأطفال مثل بسكويت الزبدة للأطفال وبسكويت الشوكولاتة وغيرها، مع إضافة قطع الشوكولاتة أو الكاكاو للحصول على المذاق المفضل، ويقدم بجانب المشروبات الساخنة في أثناء الليل كوجبة خفيفة مشبعة، حيث تسعى كافة ربات البيوت في الفترة الحالية إلى إعداد الحلويات المتنوعة في المنزل في ظل انتشار أوبئة والفيروسات والخوف من تناولها من الخارج.

ويمكن إعداد كوكيز الشوكولاتة عن طريق إحضار المكونات التالية :

كوب من الدقيق.

نصف معلقة بيكنج بودر.

نصف معلقة بيكنج صودا.

ثلثان كوب من الكاكاو الخام.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب سكر أبيض.

نصف كوب زبدة.

كوب قطع شوكولاتة صغيرة.

كوب إلا ربع سكر بني.

في إناء التحضير تخلط كافة المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر والملح وغيرها في إناء إلى أن تختلط جميعا.

يخفق السكر مع الزبدة بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي.

تضاف البيضة إلى السكر والزبدة أثناء الخفق مع رشة من الفانيليا والاستمرار في الخفق.

تضاف المكونات الجافة إلى الخليط السابق وتخلط جميعها برفق كي تمتزج كافة المكونات.

يفضل وضع عجينة الكوكيز في الثلاجة لمدة ساعتين أو طوال الليل للحصول على أفضل نتيجة.

بعد أن تخرج العجينة من الثلاجة تكور إلى كور صغيرة وتوضع فوقها قطع الشوكولاتة.

تدخل الكوكيز إلى فرن متوسط الحرارة لمدة عشر دقائق تقريبا أو أكثر على حسب درجة الحرارة ونسبة القرمشة المرغوب بها.

تخرج الكوكيز من الفرن وتترك لتبرد تمامًا وتقدم ع المشروبات الساخنة أو الحليب.

خطوات تحضير الكوكيز