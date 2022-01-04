مش هتعملى غيرها… عجينة العشر دقائق هشه كالقطن لكل أنواع المعجنات والمخبوزات المتنوعه

مش هتعملى غيرها… عجينة العشر دقائق هشه كالقطن لكل أنواع المعجنات من الممكن تحضير عجينة المخبوزات في المنزل حتى تتمكني من توفير الكثير من المال، وهذا من خلال اتباع مجموعة من الوصفات التي تساعد في تحضير عجينة البيتزا وعجينة العيش بطريقة احترافية من خلال استخدام بعض المكونات التي تجعلها اسفنجية وطرية من الداخل وبالتالي تكون ذات مذاق مميز وجميل، فقد نتعرف على بعض الخطوات الفعالة التي تساعد في تحضير خلطة عجين المخبوزات مثل المحلات بالظبط، حتى تتمكنين من تحضيرها في المنزل بطريقة آمنة وصحيحة عليك وعلى الأبناء في عشر دقائق فقط؟

عجينة العشر دقائق هشه كالقطن لكل أنواع المعجنات

من الأفضل أن يتم تحضير كافة المخبوزات في المنزل وهذا من خلال مجموعة من الخطوات التي نتعرف عليها وبعض المكونات التي تجعلها عجينة هشة من الداخل وخالية من التكتلات بطريقة سهلة وبسيطة، وهذا من خلال المكونات التالية:

أولا يتم تحضير كوب من الماء الدافئ

خمس ملاعق من الدقيق

ملعقة سكر

نصف كوب من السمن

كمية من الزيت صغيرة

ملعقتين لبن

ملعقتين خميرة

طريقة تحضير وصفة عجين المخبوزات

يتم تحضير العجين الخاص بالمخبوزات في المنزل عن طريق مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي تساعد في تحضير هذه الوصفة من خلال مجموعة من المكونات البسيطة، والتي ذكرناها اعلى فبمجرد خلطها بطريقة معينة مع بعضها البعض تحصل على عجين يسهل طهيه وهذه هي الطريقة: