مش هتعملى غيرها… عجينة العشر دقائق هشه كالقطن لكل أنواع المعجنات والمخبوزات المتنوعه

مش هتعملى غيرها… عجينة العشر دقائق هشه كالقطن لكل أنواع المعجنات من الممكن تحضير عجينة المخبوزات في المنزل حتى تتمكني من توفير الكثير من المال، وهذا من خلال اتباع مجموعة من الوصفات التي تساعد في تحضير عجينة البيتزا وعجينة العيش بطريقة احترافية من خلال استخدام بعض المكونات التي تجعلها اسفنجية وطرية من الداخل وبالتالي تكون ذات مذاق مميز وجميل، فقد نتعرف على بعض الخطوات الفعالة التي تساعد في تحضير خلطة عجين المخبوزات مثل المحلات بالظبط، حتى تتمكنين من تحضيرها في المنزل بطريقة آمنة وصحيحة عليك وعلى الأبناء في عشر دقائق فقط؟عجينة العشر دقائق هشه كالقطن لكل أنواع المعجنات
من الأفضل أن يتم تحضير كافة المخبوزات في المنزل وهذا من خلال مجموعة من الخطوات التي نتعرف عليها وبعض المكونات التي تجعلها عجينة هشة من الداخل وخالية من التكتلات بطريقة سهلة وبسيطة، وهذا من خلال المكونات التالية:
- أولا يتم تحضير كوب من الماء الدافئ
- خمس ملاعق من الدقيق
- ملعقة سكر
- نصف كوب من السمن
- كمية من الزيت صغيرة
- ملعقتين لبن
- ملعقتين خميرة
يتم تحضير العجين الخاص بالمخبوزات في المنزل عن طريق مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي تساعد في تحضير هذه الوصفة من خلال مجموعة من المكونات البسيطة، والتي ذكرناها اعلى فبمجرد خلطها بطريقة معينة مع بعضها البعض تحصل على عجين يسهل طهيه وهذه هي الطريقة:
- أولا يتم وضع كمية الخميرة الموجودة في كمية من الماء الساخن وكمية من اللبن البودر والسكر والتقليب جيدا
- ومن ثم يتم وضع هذه الكمية المتماسكة على الدقيق والتقليب جيدا في الخلاط حتى تتجانس المكونات تماما.
- ومن ثم تترك حتى ترتاح تماما لمدة ربع ساعة وبعدها يتم استخدام كمية من الدقيق من خلال رشهم على السطح
- وبعدها يتم تشكيل العجينة بالطريقة التي تحتاجها بطريقة سهلة وبسيطة
- ومن ثم يمكنك حشو هذه الكرات من العجين بأي حشوة ترغب فيها ومن ثم توضع في الفرن في صينية بها قطعة من السمن
- ومن ثم تترك في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة حتى تبدأ في التحول إلى اللون الذهبي وتصبح نضجة
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مش هتعملى غيرها… عجينة العشر دقائق هشه كالقطن لكل أنواع المعجنات من الممكن تحضير عجينة المخبوزات في المنزل حتى تتمكني من توفير الكثير من المال، وهذا من خلال اتباع مجموعة من الوصفات التي تساعد في تحضير عجينة البيتزا وعجينة العيش بطريقة احترافية من خلال استخدام بعض المكونات التي تجعلها اسفنجية وطرية من الداخل وبالتالي تكون ذات مذاق مميز وجميل، فقد نتعرف على بعض الخطوات الفعالة التي تساعد في تحضير خلطة عجين المخبوزات مثل المحلات بالظبط، حتى تتمكنين من تحضيرها في المنزل بطريقة آمنة وصحيحة عليك وعلى الأبناء في عشر دقائق فقط؟عجينة العشر دقائق هشه كالقطن لكل أنواع المعجنات
من الأفضل أن يتم تحضير كافة المخبوزات في المنزل وهذا من خلال مجموعة من الخطوات التي نتعرف عليها وبعض المكونات التي تجعلها عجينة هشة من الداخل وخالية من التكتلات بطريقة سهلة وبسيطة، وهذا من خلال المكونات التالية:
- أولا يتم تحضير كوب من الماء الدافئ
- خمس ملاعق من الدقيق
- ملعقة سكر
- نصف كوب من السمن
- كمية من الزيت صغيرة
- ملعقتين لبن
- ملعقتين خميرة
يتم تحضير العجين الخاص بالمخبوزات في المنزل عن طريق مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي تساعد في تحضير هذه الوصفة من خلال مجموعة من المكونات البسيطة، والتي ذكرناها اعلى فبمجرد خلطها بطريقة معينة مع بعضها البعض تحصل على عجين يسهل طهيه وهذه هي الطريقة:
- أولا يتم وضع كمية الخميرة الموجودة في كمية من الماء الساخن وكمية من اللبن البودر والسكر والتقليب جيدا
- ومن ثم يتم وضع هذه الكمية المتماسكة على الدقيق والتقليب جيدا في الخلاط حتى تتجانس المكونات تماما.
- ومن ثم تترك حتى ترتاح تماما لمدة ربع ساعة وبعدها يتم استخدام كمية من الدقيق من خلال رشهم على السطح
- وبعدها يتم تشكيل العجينة بالطريقة التي تحتاجها بطريقة سهلة وبسيطة
- ومن ثم يمكنك حشو هذه الكرات من العجين بأي حشوة ترغب فيها ومن ثم توضع في الفرن في صينية بها قطعة من السمن
- ومن ثم تترك في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة حتى تبدأ في التحول إلى اللون الذهبي وتصبح نضجة