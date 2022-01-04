هتعمليها كل يوم.. أسرار عمل القرص الفلاحي الطرية الهشة واللذيذة بطعم وريحة زمان ناجحة 100%

القرص الطرية الفلاحي، من أنواع المعجنات وأصناف المخبوزات المتميزة، وتحرص ربة البيت على عمل تلك الوصفة والتي تصلح كنوع من السناك الجيد والمميز بمذاقه الرائع كما تصلح لوجبة الإفطار، ومن خلال مجموعة من المقادير المنزلية البسيطة من الممكن أن نقوم بالتحضير لهذا النوع من المخبوزات، وفي أقل وقت نحصل على مخبوزات القرص الطرية، والتي يسهل تحضيرها بالاعتماد على خطوات بسيطة، وتلك الخطوات تيسر من التحضير لهذا النوع الشعبي والشهير من المخبوزات، وإليكم طريقة تحضيرها مع وصف كامل للمقادير المطلوبة لعمل أفضل وصفات من القرص الطرية.

القرص الطرية الهشة

القرص الطرية ليس من الصعب تحضيرها في المنزل حيث تعتبر من بين أهم الوصفات التي يحب أن يتناولها مختلف الأشخاص من عشاق المخبوزات حيث أن تلك الوصفة ذات مذاق يميزها عن بقية وصفات ومعجنات المخبوزات الغربي، لذا لدى ربة المنزل شغف تحضيرها في البيت بمكونات بسيطة نذكرها من خلال الآتي:

مقادير القرص الطرية الهشة

القرص الطرية تعد هي إحدى الأنواع من المخبوزات الشائعة والمحبوبة، وتحضر بالاستعانة بالمكونات التالية:

كيلو من الدقيق الأبيض ويتم نخله.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

ربع كوب من أي نوع زيت نباتي.

ملعقتان قشطة لدي.

نصف كوب من السمن البلدي.

كوب حليب.

ملعقتان لبن بودرة.

كوبان من الماء الفاتر.

من الممكن التحضير السريع للوصفة من خلال اتباع خطوات بسيطة والخطوة الأولى تكون بعمل اختبار للخميرة.

ثم إضافة المكونات بالكامل في وعاء عميق لعجن مختلف المكونات مع بعضها البعض، وبالخلط الجيد للمكونات والعجن المستمر من سبع لعشر دقائق.

نحصل على عجينة لينة ولا بد من أن يتم تخميرها بمكان دافئ من نصف ساعة إلى ساعة حتى يتضاعف حجمها ثم تشكيلها لكرات.

ومن ثم تخميرها مع البدء في تشكيلها لوحدات تكون مستديرة الشكل، ومن ثم يتم تخميرها في صاج الخبز ثم يتم إدخال الصاج للفرن لبدء التسوية على النار العالية بالفرن.

ومن ثم الانتظار حتى يتم التسوية بشكل كبير وأخذ القرص اللون الذهبي المميز.

طريقة عمل القرص الطرية الهشة