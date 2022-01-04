مكون رهيب لتكثيف الحواجب والرموش بسرعة خيالية في 3 أيام لن تصدقي طول رموشك

الرموش الطويلة والحواجب الكثيفة من علامات الجمال التي تتمتع بها الكثير من السيدات وهناك الكثير منهم أيضا يبحثون عن طرق يمكن من خلالها العمل على تكثيف الحواجب وتقوية الرموش وذلك من خلال استخدام بعض المنتجات الموجودة في الصيدليات وهناك بعض الأشخاص يتعرضون لمشكلة تساقط الحواجب وهذه المشكلة أيضا تحتاج إلى علاج حتى يتم ‏التعامل معها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تطويل الرموش وتكثيف الحواجب.

‏مكونات طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

في ما يلي سنتحدث عن ‏المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تطويل الرموش وتكثيف الحواجب ‏وذلك بشكل طبيعي وباستخدام مجموعة من المكونات الطبيعية التي تعمل على تحفيز نمو الشعر في هذه المناطق ويمكن استخدام بعض الحيل التجميلية التي تساعد على تكثيف الحواجب بشكل وهمي ولكن هذا لا يدوم طويلا لذلك من خلال المكونات التالية سنقوم بعمل خلطة تساعد على تطويل الرموش و تكثيف الحواجب وهذه المكونات هي:

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها تطويل الرموش وتكثيف الحواجب وهذه الطريقة هي: