هدية للعرايس.. مكون سحري لتبييض الجسم والاماكن الغامقة سواد سنين هيروح في 3 أيام

هدية للعرايس.. مكون سحري لتبييض الجسم والاماكن الغامقة إلى كل فتاة مقبلة على الزواج في الفترة الحالية إليك أجمل الوصفات التي تساعدك في التخلص من أي بقع أو مناطق داكنة باستخدام وصفة الكركم لتفتيح الأماكن الداكنة، حيث أن هذه المشكلة من أكثر وأكثر المشاكل الشائعة التي تواجه الفتيات وتتسبب في إحراجهم وخاصة إذا كانت الفتاة في مقتبل حياتها الزوجية تجد بعض الإحراج من زوجها بسبب هذه المشكلة وباستخدام وصفة الكركم يمكنك توديع المناطق السوداء في جسمك إلى الأبد.

مكون سحري لتبييض الجسم والاماكن الغامقة

مكونات الوصفة

ملعقة واحدة كبيرة من كل من (الكركم – عصير الليمون – الماء الفاتر).

قومي بخلط المكونات الثلاثة مع بعضها حتى تمتزج جيدًا ويصبح خليط واحد متماسك.

بعد ذلك اغسلي المنطقة التي تريدين تفتيحها بالماء الدافئ ثم ابدئي في وضع الخليط عليها ودلكيه على المنطقة بحركة دائرية.

اتركي الخيط على المنطقة لمدة حوالي النصف ساعة حتى يجف تمامًا على المنطقة.

ثم قومي بغسل المنطقة مرة أخرى حتى تتخلصي من أي آثار للخليط وتمتعي بأجمل مناطق وردية وفاتحة.

خطوات الطريقةخلطة الكركم وماء الورد لتفتيح المناطق الحساسة

تتم هذه الطريقة باستخدام ملعقة واحدة من ماء الورد وأخرى من الكركم واتباع الخطوات التالية:-

اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تمتزج جيدًا وتصبح وكأنها خليط واحد.

اشطفي المنطقة الحساسة التي تريدين التخلص من الاسمرار منها.

ولمدة حوالي الخمس دقائق باستخدام الخليط قومي بفركها بحركات لطيفة دائرية حتى يلتصق بها المزيج ويحقق النتيجة المطلوبة.

اتركي الخليط على هذه المنطقة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة فكلما زادت المدة زاد المفعول.

بعد ذلك اغسليها بالماء البارد ورطبيها جيدًا ولكن يجب الابتعاد عن المهبل حتى لا تحدث أي مضاعفات.

يعمل الكركم على الحد من مشكلة التهابات المفاصل.

يعالج حرقة المعدة الشديدة والمؤلمة.

علاج جيد لنزلات البرد والسعال المستمر وكذلك للصداع والتهابات الشعب الهوائية.

يساعد في التخلص من أعراض الاكتئاب الشديدة والتوتر والقلق.

يعمل على خفض الوزن بصورة ملحوظة ويعالج مرض السكري المزمن.

يفتح المناطق الداكنة في الجسم وخاصة المناطق الحساسة.

فوائد الكركم للجسم