مش هتشتري من برة تاني.. طريقة عمل الاندومي في البيت بأطعمة مختلفة بنفس الطعم والريحة بتاعة المحلات

الاندومي من أهم ما تبحث عنه مختلف السيدات وربات البيوت، حيث أن الإندومي الجاهز يعد خطير وضار بالصحة، حيث يعتبر التناول المستمر للإندومي الجاهز يهدد صحة الصغار والكبار لذا لا بد وأن ننوه عن الطرق البديلة والتي من خلالها يمكننا أن نقوم بالتحضير لوجبة من الإندومي البيتي المميزة وتكون أفضل من الجاهزة ولا تمتلك أي ضرر أو أثر سلبي على الصحة لجسم الإنسان، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف على أهم المعلومات عن المقادير الواجب إدخالها مع بعضها البعض لعمل أفضل وجبة صحية من الإندومي وبالنسبة للمكونات وطريقة التحضير فهذا ما سنقوم بعرضه من خلال الآتي من الفقرات القادمة.

طريقة عمل الاندومي في البيت

وجبة صحية من الإندومي المحضرة في المنزل من الممكن أن يتم عملها من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة جدا وتلك المكونات تعطي نكهة ممتازة لوجبة الإندومي المنزلية والتي لا تحمل ما بين مكوناتها أي أضرار على الجسم أو صحة الإنسان، وتصلح أن تكون بديل الإندومي الجاهز، وبالنسبة للمكونات والتي لا بد من إدخالها في الوصفة، وطريقة تحضيرها تكون من خلال الآتي في الفقرة التالية.

مكونات عمل الاندومي

من المكن أن نقوم بالتحضير السريع للوجبة من خلال توفر المكونات التالية:

نصف كيلو من المكرونة الاسباجتي.

كوبان من المرقة.

كوب ماء.

توابل الإندومي.

بهارات مشكلة.

ربع ملعقة حهان مطحون.

ربع ملعقة مكون شطة مطحونة.

نصف ملعقة من البابريكا.

ربع ملعقة فلفل أبيض ناعم.

ورق لورا.

التحضير للوجبة يكون من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة، وفي قدر على النار نقوم بسلق المكرونة مدة خمس دقائق في المياه المغلية.

ثم نضع بقية المكونات في قدر منفصل وعلى نار متوسطة نتركها تغلي، وعد أن تتم تصفية المكرونة الاسباجتي بعد سلقها نضعها مع بقية المكونات.

حتى تغلبي معها مدة تصل لحوالي خمس دقائق ثم ترفع وجبة الإندومي من فوق النار، وهذا لتقدم بالطبق الملائم.

حيث يتم تقديمها ساخنة وتعتبر تلك الطريقة هي أفضل البدائل للإندمي الجاهز المسبب للأمراض وآمن علي صحة أطفالك.

طريقة عمل الاندومي