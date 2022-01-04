مش هتشتري الجاهزة تاني.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية ب 3 مكونات في البيت بنفس طعم الجاهزة واحلي

تبحث الكثير منا عن طريقة عمل الجبنة الموتزريلا من المنزل ،لأنها تستخدم فى تحضير الكثير من الوصفات وتستخدم فى معظم المعجنات، مثل البيتزا والفطائر والكريب وطاجن المكرونة وكثير من الأكلات الأخرى ، الجبنة الموتزريلا تحتوي على العديد من العناص الغذائية المفيدة للجسم ،وتحتوى على الكالسيوم الذى يساعد على تقوية العظام،ف كل 100 جرام من الجبنة الموتزريلا يحتوى على 714 ملليجرام كالسيوم و286 سعر حرارى. كما تحتوي على البروتين وفيتامين أ والصوديوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى ، الجبنة الموتزريلا تعد من أجمل الأطعمة التى تعطى مذاق خاص للأكلات المختلفة بالإضافة إلى قوامها المطاطي الذى يفتح الشهية لتناول الأطعمه التى تضاف إليها.

2 لتر من اللبن كامل الدسم بما يعادل 8 أكواب.

نصف كوب كبير من الخل(125 مللى).

ربع كوب كبير من عصير الليمون( 75 مللى).

نستخدم نفس الكوب فى تجهيز المقادير

نقوم بوضع اللبن فى قدر على نار متوسطة، إذا كان اللبن مثلج نتركه على النار حتى تصل درجة حرارة اللبن الى 35° : 40°.

نقوم بإضافة الخل وعصير الليمون ونبدأ فى التقليب المستمر فى الخليط.

سيظهر لنا فى الخليط كتل صغيرة بيضاء نستمر فى التقليب حتى يبدأ اللبن فى التجبن وظهور قطع من الجبن طرية.

عند بدأ التجبن نقوم بوضع الشياطة بين القدر والنار مع الإستمرار فى التقليب.

ستظهر قطعة جبن نقوم بإستمرار التقليب ونضغط عليها فى جانب القدر بملعقة معدنية حتى تتكتل أكثر.

نقوم بالإستمرار فى التقليب مع الضغط على قطعة الجبن فى جانب القدر حتى تصبح قطعة الجبن لها قوام مطاطى.

نحاول قطع قطعة الجبن إذا أصبح لها قوام مطاطى عند القطع نقوم بإخراجها من القدر ونقوم بعصرها للتخلص من الماء الزائد بها.

نضع قطع الجبن فى الفريزر لفترة حتى تتجمد.

عند الحاجه لإستخدامها نخرجها من الفريزر ونقوم ببشرها أو تشكيلها على شكل أصابع للحصول على أصابع الموتزريلا المقلية اللذيذة.

وضع الشياطة بين القدر والنار عندما يبدأ اللبن فى التكتل.

لا يتم خروج الجبن من الماء إلا إذا كان قطعة واحدة متماسكة ولها قوام مطاطى.

عصر قطعة الجبن عند إخراجها من الماء حتى تتخلص من الماء الزائد بها.

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