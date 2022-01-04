طريقة عمل الشيش طاووق أحلي من المحلات

طريقة عمل الشيش طاووق من أكثر الطرق بحثا علي الأنترنت لأن عدد كبير من الأطفال يعشقون هذا الطبق المميز مع العيش الفينو أو عيش التورتيلا، فهذه الوصفة مغذية ومليئة بالعناصر الغذائية وفي نفس الوقت لذيذة وخفيفه علي المعدة تناسب جميع الأوقات صيفا وشتاء، مناسبة للرحلات وللسفر وطريقة عملها بسيطة جدا سوف نشرحها لكم في السطور القادمة، فبدلا من شراء مجموعة من الساندوتشات الجاهزة بثمن باهظ، مجرد شراء المكونات البسيطة وتقديمه لأطفالكم وأنتم ضامنين نظافة الأكل ومصدره ومن هنا نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الشيش طاووق في المنزل وأطعم من مطاعم التيك أوي.

نصف كيلو صدور دجاج مخلية.

عدد 3 ثمرات طماطم كبيرة.

عدد 2 ثمرة بصل كبيرة مقطع مكعبات.

عدد 2 ثمرة فلفل ألوان مقطعة مكعبات.

كوب زبادي صغير.

عصير عدد 1 ليمونه.

عدد 3 ملاعق زيت زيتون.

رشه فلفل أسود.

رشه كزبرة.

ورق لوري.

معلقة صغيرة بابريكا.

ملح حسب الرغبة.

أسياخ خشب.

طريقة عمل الشيش طاووق المقادير

الطريقة

في البداية قومي بتنظيف صدور الدجاج وقومي بتقطيعها مكعبات كبيرة، ثم قطعي الطماطم وفلفل الألوان والبصل قطع كبيرة، ثم أدخلي الدجاج المقطع في الأسياخ الخشبية علي سبيل المثال مكعب بصل ثم فلفل ثم طماطم ثم قطعه دجاج وهكذا حتي تنتهي من الكمية الموجودة عندك.

عليك عمل تتبيلية الشيش طاووق حتي يصبح مذاقه مميز ورائع، فعليك إحضار إناء عميق ووضع به زيت الزيتون مع الزبادي ورشه الكزبرة ورشة الفلفل الأسود ومعلقة البابريكا و ورق اللوري مع التقليب الجيد ونضع أسياخ الشيش طاووق في التتبيلة لمدة نصف ساعة.

يفضل وضعها في الثلاجة وبعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونضعها علي شواية أو جريل كما هو متاح بمنازلكم أو إحضار صنية فرن عميقة نضع عليها من فوق أسياخ الشيش طاووق علي حواف الصنية ونضعها في الفرن، مع تقليب الأسياخ من حين إلي أخر حتي تمام النضج وتصبح حمراء اللون وبذلك تصبح جاهزة للتقديم ويمكنك تقديم بجانبها مكرونة أ أرز بسمتي بالخلطة ومن جانب أخر يمكنك وضع الشيش طاووق في سندويتشات فينو أو عبش تورتيلا وبألف هنا.