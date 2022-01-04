مشروب شتوي بيدفي جداً أعملي مشروب السحلب بالنشا بطريقة صحية بقوام وطعم لذيذ

يعد مشروب السحلب من المشروبات الساخنة الشهيرة التي تنتشر بكثرة في فصل الشتاء، ويوجد هذا المشروب في مصر وكثيرة من بلاد الشام وتركيا أيضاً، بالإضافة إلى أن له مذاق مميز ولذيذ فهو يتمتع بكثير من الفوائد الصحية المختلفة نظراً لاحتوائه على مكونات غذائية وعناصر مفيدة للصحة وللجسم، ويمكن تحضير السحلب في المنزل بكل سهولة بخطوات سهلة وبسيطة، بعدة طرق تختلف عن بعضها في بعض المكونات التي تدخل في السحلب.

أسهل طريقة لعمل السحلب

بخطوات سهلة وبسيطة يمكن تحضير السحلب في المنزل بكل سهولة ونحصل على سحلب له مذاق لذيذ وشهي، كما يلي:

المكونات

كوبان من الحليب السائل.

سكر حسب الحاجة.

عدد ٦ ملاعق سحلب صغيرة.

ملعقتان صغيرتان جوز هند.

ملعقتان صغيرتان زبيب.

ملعقتان صغيرتان مكسرات.

قرفة حسب الحاجة.

طريقة التحضير:

أول خطوة يتم فيها وضع الحليب في وعاء على نار حرارتها متوسطة، نضيف لها السكر وتتركه ليذوب بشكل كامل.

ثم نضيف السحلب للحليب بشكل تدريجي ونستمر في التقليب لنحصل على قوام كثيف.

بعد ذلك نترك السحلب على النار حتى يغلي لمدة دقيقتين، ثم نرفعه من على النار ونضعه في أكواب التقديم.

بعد وضعه في أكواب التقديم نزين وجهه بالمكسرات وجوز الهند، القرفة، الزبيب ثم نقدمه بالهنا والشفا.

تعتبر طريقة تحضير السحلب هذه من أهم وأفضل الطرق المتبعة لتحضير السحلب، فهي تتميز بمذاق خاص عن طرق تحضير السحلب الأخرى، فتتم كما يلي :

طريقة عمل السحلب على الطريقة السورية

المكونات:

مقدار نصف كيلو من الحليب كامل الدسم.

ملعقتان كبيرتان نشا.

علبة من الفانيليا.

سكر حسب الحاجة.

كمية من المكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير: