سر التتبيلة الخطيرة.. طريقة عمل عجينة البرجر بتاعت المحلات وأسرار نجاحها 100% بمكونات إقتصادية

البرجر من الأطعمة المحبة جدا لجميع الأشخاص حول العالم حتى الأطفال ،لكن الأمهات تبحث دائما عن طرق طبيعية للحفاظ على أطفالهم من اللحوم المصنعة فى الخارج . لضمان سلامة الطعام لأطفالهم وجميع الأسرة ويمكن تقديمه مع حشوات مختلفة ومميزة مع الإحتفاظ بمذاقه الخاص مثل المطاع من أول المطاعم التى قدمت شرائح البرجر سلسة مطاعم برجر كينج فى ميامى وبعده سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة وبعد إقبال الناس عليه توسعت سلسلة ماكدونالدز فى جميع أنحاء العالم واستخدموا الأساليب المبتكرة لتطوير عمل البرجر والحصول على مذاق خاص ولذيذ.

طريقة عمل البرجر

مقادير البرجر :

كيلو لحم مفروم.

بيضة مخفوقة.

نصف كوب بقسماط.

بصلة كبيرة مفرومة.

٢ ملعقة كبيرة دقيق.

ثلث كوب صويا صوص.

ملعقة صغيرة بهارات.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة كبيرة ملح أو حسب الرغبة.

مقادير حشو البرجر :

خبز.

طماطم مقطعة دوائر.

بصلة كبيره مقطعة دوائر.

خس.

خيار.

جبن موتزريلا شرائح.

مايونيز.

نضع اللحم المفروم فى وعاء عميق ونضيف عليه البقسماط والدقيق والبصل المفروم ونقوم بتقليب الخليط جيدا.

ثم نقوم بوضع البيض والبهارات والملح والفلفل الاسود والثوم البودر والبصل البودر والصويا صوص على الخليط ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

نغطى الخليط بكيس بلاستيكى ونقوم بوضعه فى الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

نخرج الخليط من الثلاجة ثم نقوم بوضع كيس بلاستيكى على مكبس البرجر ووضع قطعة اللحم عليه وتشكيل مزيج اللحم على شكل أقراص متساوية فى الحجم والسمك.

بعد الإنتهاء من تشكيل كمية الخليط نضع الأقراص فى الثلاجة لمدة نصف ساعة مع الفصل بين كل قرص والآخر بكيس بلاستيكى.

فى مقلاة واسعة على نار متوسطة ندهن المقلاة بالزيت النباتى ونضع قطع اللحم ونضع معه شرائح البصل للتحمير ونقوم بتغطية المقلاة والتقليب بين الحين والأخر حتى ينضج اللحم والبصل.

نقطع الخبز إلى نصفين ، ندهن النصف السفلى بالمايونيز ثم نضع عليه الخس و ثم قطعة اللحم ثم البصل والخيار ونضع فوقهم شريحة الجبن الموتزريلا ثم الطماطم.

ثم نضع النصف العلوى من الخبز ، ثم نكرر الخطوات السابقة حتى إنتهاء الكمية، ويقدم ساخنا.

خطوات تحضير البرجر: