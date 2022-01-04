طريقة تحضير فطائر القرنبيط بدون عجن بمكونات مفيدة ومغذية للجميع

طريقة تحضير فطائر القرنبيط الرائعة بمجموعة من المكونات المغذية، ومن هذه المكونات الحليب والبيض والجبنة والفلفل الأخضر والبصل والبقدونس، ويعد القرنبيط بشكل عام من أنواع الخضروات الموسمية التي تظهر بكثرة في فصل الشتاء، ويتم تناوله بجانب الأنواع المختلفة من الأطعمة والسلطات والخبز، وتختلف طريقة تحضيره على حسب الذوق والطعم المفضل لدى كل فرد، كما أن يمكن تخليله مثل الجزر واللفت والأنواع المتعددة الأخرى من المخلل حتى يفتح الشهية بجانب الطعام، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر القرنبيط ومكونات عملها بالتفصيل.

مكونات عمل فطائر القرنبيط

تتنوع مكونات عمل فطائر القرنبيط التي يتم تناولها بنفس طيبة فهيا بنا نتعرف على هذه المكونات وهي كما يلي:-

نصف رأس من القرنبيط المسلوق.

١٠٠ جرام من الجبنة الشيدر.

نصف كوب من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة من الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.نصف كوب من البقدونس.

ملعقة صغيرة من المستردة.

٤ حبات من البيض.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة من البصل المفروم.

كيس من البيكنج بودر.

حبة من الفلفل الأخضر الرومي.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

قرن من الفلفل الحار.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير القرنبيط من الطرق التي تختلف على حسب رغبة كل شخص والطريقة التي يفضلها وهذه الطريقة كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الدقيق والحليب والبيكنج بودر والمستردة والبيض ونضربهم مع بعض جيداً. ثم نضيف إليهم الملح والفلفل الأسود والقرفة والبهارات المشكلة ونقلب أيضاً. بعد ذلك نقوم بتفتيت القرنبيط ونضيفه عليهم ثم نضع الجبنة، والفلفل والبصل والطماطم والبقدونس والزيت. ندهن طاسة بقليل من الزيت ونسكب بها الخليط ونتركه حتى ينضج من أسفل ثم نقلبه على الجانب الآخر.

فوائد تناول هذه الثمرة

تحتوي هذه الثمرة على مجموعة من الفوائد الصحية المفيدة لجسم الإنسان وهي كالتالي: