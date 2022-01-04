بمقادير طرية ومرملة أعملي البسبوسة بالمكسرات ب2 كوب سميد بطريقة مختلفة وطعم رهيب

البسبوسة تعتبر من الحلويات العربية الشهيرة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبخطوات سهلة وبسيطة، الجدير بالذكر أن هناك طرق عديدة من خلالها يتم تقديم البسبوسة مثل : البسبوسة بالقشطة، البسبوسة بالزبادي، البسبوسة بالمكسرات، وتتميز البسبوسة بأنها من الحلويات التي تمد الجسم بالطاقة لاحتوائها على سعرات حرارية عالية.

بسبوسة جوز الهند بالمكسرات

المكونات

كوبان سميد.

كوب من جوز الهند المبشور.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

عبوتان كريمة.

نصف كوب من الزيت.

نصف علبة زبادي.

علبة قشطة.

ملعقتان صغيرتان بيكنج باودر.

نصف علبة حليب مكثف محلي.

مكسرات متنوعة للتزيين.

طريقة التحضير:

أولاً نخلط كل من: البيض، السكر جيداً في وعاء، ثم نضيف لهم المكونات التالية: القشطة، اللبن الزبادي، الزيت ونخلط كافة المكونات معاً.

ثم نخلط السميد مع جوز الهند في وعاء ثاني، ونضيف له الكريمة، البيكنج باودر ونخلط المكونات معا ِ لتتجانس.

بعد ذلك نضيف الخليطين السابقين لبعضهما ونعجنهم معاً جيداً.

ونضع العجينة في صينية مخصصة ونفردها جيداً، ونضعها في فرن مسخن على درجة حرارة مرتفعة لتنضج ويصبح لونها ذهبي.

بعدما نخرجها من الفرن نضع عليها الحليب المكثف المحلى وهي ساخنة فور خروجها من الفرن.

في النهاية نرش عليها المكسرات، ثم نضعها في الثلاجة لتبرد وبهذا تكون جاهزة للتقديم.

بسبوسة بالحليب والمكسرات

المكونات

مقدار كوب وربع سميد.

مقدار ٧٥ جرام سكر.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

مقدار ٧٥ جرام حليب سائل.

كمية مناسبة من المكسرات حسب الحاجة.

مقدار ٥٠ مللي جرام قطر مكثف.

مقدار ٧٥ مللي جرام سمن ذائب.

طريقة التحضير: