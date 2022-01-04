بسكويت العيد بالكيلو بالكاكاو بسكويت بطعم ومقرمشة الجاهز، يعتبر البسكويت من أفضل حلويات العيد الهشة الخفيفة حيث لا يحتوي على سعرات حرارية كبيرة مثل الكحك والبيتي فور والسابلية حيث إنها من ضمن حلويات ولكن عالية السعرات الحرارية، كما أن بسكويت يحبه الكبار والصغار وخاصة بسكويت الشوكولاته لذا جهزنا لكم أسهل طريقة عمل بسكويت كاكاو بطعم شوكولاته الرائع، ويوجد الكثير من أنواع بسكويت مثل بسكويت جوز الهند والبرتقال وبسكويت الكاكاو وبسكويت نشادر كما أن بسكويت مهم جدا تواجده في كل منزل لإفطار شهي خفيف مناسب جدا تناوله في كل الأوقات، سنتعرف معكم على طريقة بسكويت عيد بالكيلو بالكاكاو شوكولاته الخفيف.

كيلو دقيق للبسكويت مخصص للحلويات. نصف كوب سكر أبيض. كوب سكر بودرة الناعم. كوب كاكاو خام بودرة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. كوب زبدة طرية.

نقوم بخلط السكر الناعم والكاكاو الخام والدقيق والبيكنج بودر وننخل كل تلك المكونات الجافة مع بعضها وتترك جانبا.

ثم نقوم بوضع الزبدة الطرية في وعاء ويضاف معه السكر معيار نصف الكوب ومن مفضل تنعيم السكر وجعله بودر، ويتم خلطهم معا بالمضرب كهربائي ويكون قوام كريمي.

يضاف على الزبدة الفانيليا وتخفق بالمضرب كهربائي ويتم خفق مكونات ويضاف البيض بالتدريج واحدة تلو الأخرى، يضاف البيضة وتخلط بالمضرب كهربائي.

ثم نضيف الدقيق بالتدريج مع الكاكاو إلى مزيج الزبدة والبيض وتقلب المكونات مع بعضها باستمرار حتى يكون معك عجينة.

تترك العجينة جانبا لكي ترتاح لو لاحظت بعد العجن بأن عجينة البسكويت قاسية يمكن اضافة ملعقة من الحليب واعجني مرة أخرى.

لابد من أن ترتاح العجينة لمدة ساعة على الأقل، يوجد لديك طريقتين لتشكيل البسكويت إما أن يتم القيام بوضع العجينة في قمع تشكيل البسكويت وتشكليه بأشكال طوليه بوجه بسكويت العيد.

أو يمكن فرد العجينة على سطح مستوي ويرش بالدقيق وتشكل العجينة بقطاعات البسكويت بالاشكال التي ترغبين فيها.

وترص قطع بسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة أو مدهونة بقليل من الزبدة وتدخل الفرن الصينية المسخن مسبقا على حرارة متوسطة.

حتى يأخذ بسكويت لون أغمق يكون بذلك قد نضج البسكويت من كل الجوانب احرصي على لف الصينية بالفرن حتى ينضج.

بعد تسوية البسكويت يترك خارجا حتى يبرد تماما ثم يقدم أو يمكن أن يزين بسكويت بلصق قطعة من بسكويت كاكاو مع قطعة من بسكويت نشادر ودهن بينهم شوكولاته مذابة وترص في عبوة محكمة الغلق.

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