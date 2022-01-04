في 10 دقائق أصنعي الزبادي الكثيف في المنزل بدون ماكينة بطعم وقوام مظبوط زي الجاهز

الزبادي من الأكلات المهمة الصحة لاحتوائه على البكتيريا النافعة التي تعمل على الوقاية من الأمراض لذلك يفضل الكثير من الأشخاص تناولها وخاصة في وجبة العشاء لأنها من الأطعمة الخفيفة على المعدة، كما تريد الكثير من السيدات تحضيرها داخل المنزل لكي تضمن عدم وجود أي مواد كيميائية فيه، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة بسيطة وسهلة لعمل الزبادي في المنزل وهى كالتالي.

طريقة عمل الزبادي في البيت

يوجد الكثير من الطرق لعمل الزبادي في المنزل مثل الزبادي الجاهز، ومن أشهر وأسهل الوصفات لصنعة ما يلى:

المكونات:

مقدار ٢ لتر من الحليب.

عدد 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

طريقة تحضير الزبادي:

نقوم أولاً بوضع الحليب في إناء ثم يرفع على النار حتى يصل إلى درجة الغليان ثم بعد ذلك نقوم برفع الحليب من على النار ويترك جانباً حتي يبرد ويصبح دافئاً.

وبعد ذلك نقوم بإضافة مقدار الزبادي مع مراعاة التقليب المستمر والسريع ثم نضع خليط الزبادي أكواب أو أواني صغيرة الحجم مخصصة للزبادي ويترك الزبادي في مكان دافئ ومظلم لمدة لا تقل عن 7 ساعات على الأقل أو أكثر من ذلك حتى يصبح الزبادي متماسك.

ومن الممكن وضعه داخل فرن دافئ على أن يكون قد سبق تشغيله لمدة 5 دقائق ثم نقوم بإطفائه بعد ذلك ونضع به الزبادي لمدة سبع ساعات ثم يصبح الزبادي صالح للاستخدام بالهنا.

طريقة عمل الزبادي اللايت في البيت

مكونات الزبادي:

مقدار 2 لتر من الحليب منزوع الدسم.

عدد 2 كوب من الزبادي.

طريقة التحضير: