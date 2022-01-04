طريقة عمل فراخ كنتاكى الوصفة الأصلية السرية في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل فراخ كنتاكى الوصفة الأصلية السرية فهي من اكثر الوصفات التي يهتم بمعرفتها عدد كبير من السيدات. وتعود وصفة دجاج كنتاكي الي أصول أمريكية واشتهرت بشكل كبير جداً في كافة الدول حول العالم والشرق الأوسط وأصبحت من وجبات الدجاج الشهية المفضلة لدي الرجال والسيدات والأطفال في كافة الفئات العمرية. وهناك عدد كبير من السيدات يرغبون في معرفة الوصفة السرية التي تساعدهم في عمل فراخ كنتاكي بالمنزل مثل المطاعم. وفي هذا المقال سوف نعرض لكم أفضل وأسهل وصفة لعمل دجاج كنتاكي في البيت مثل المطاعم.

طريقة عمل فراخ كنتاكى الوصفة الأصلية السرية

طريقة عمل فراخ كنتاكى الوصفة الأصلية السرية في الحقيقة فأنها لا تحتوي علي بعض الإضافات والمكونات التي يضعها بعض الشيفات علي اليوتيوب فهي مكونة من القليل من المكونات. ويمكنك من خلالها الحصول علي الطعم الشهي واللذيذ والمقرمش للدجاج وسوف تكون مثل مطعم كنتاكي بالضبط لذلك عليك أتباع الخطوات وتحضير كافة المكونات المطلوبة.

1 دجاجة كاملة مقطعة الي قطع ويفضل أن تكون عبارة عن 8 قطع.

2 كوب من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من ورق الزعتر البودرة.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة من الزنجبيل بودرة.

كوب من اللبن.

1 حبة من البيض.

3 ملاعق من الفلفل الأبيض بودرة.

زيت نباتي غزير لقلي الدجاج.

1 ملعقة من الفلفل الأسود الناعم بودرة.

1 ملعقة من الخردل البودرة.

2 ملعقة كبيرة من الثوم.

3 ملاعق كبيرة من البابريكا.

احضري وعاء وضعي به كل من 2 كوب من الدقيق ونصف ملعقة كبيرة من أوراق الزعتر البودرة وأيضا نصف ملعقة كبيرة من أوراق الريحان مع ملعقة من الخردل والفلفل الأسود.

ثم نقوم بإضافة لهم كل البابريكا و 2 ملعقة كبيرة من الثوم والزنجبيل البودرة والفلفل الأبيض البودرة.

نقوم الان بخلط جميع هذه المكونات مع بعضها جيداً باستخدام المضرب الكهربائي.

احضري وعاء اخر وقومي بوضع كوب من اللبن به ثم نقوم بإخفاق حبة البيض به.

ثم نقوم بإضافة قطع الدجاج الي خليط اللبن ونترك الدجاج لمدة 30 دقيقة.

اخرجي قطع الدجاج من الخليط الان لكي يتم تجفيفها من اللبن ثم نضعها في خليط الدقيق.

احضري ورق زبدة وضعي علية قطع الدجاج بعد إخراجها من خليط الدقيق لمدة نصف ساعة.

احضري المقلاة وضعي بها الزيت للقلي واتركية يسخن.

نضع الان قطع الدجاج في المقلاة ونتركها حتي تتحمر وتنضج تماما ويصبح لونها ذهبي.

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