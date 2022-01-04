بمكونات اقتصادية اعملي قرنبيط بالبشاميل وجبة سريعة وخفيفة وطعم ولا أروع

يعد القرنبيط من الأكلات الشهية والمشهورة في كثير من البلاد وهي من الوجبات التي تظهر في فصل الشتاء، فهناك كثير من الطرق التي يتم تحضيره بها حيث يمكن تحضيره بالدقيق والبيض ويمكن تحضيره باللحم المفروم والبشاميل كما سوف نقدمه هنا، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي القرنبيط واللحم والبشاميل. وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل ويعرف عن القرنبيط بفوائده الكثيرة للجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل قرنبيط بالبشاميل في المنزل.

مقادير عمل قرنبيط بالبشاميل

يحتوي القرنبيط بالبشاميل على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

قرنبيط مقطع قطع متوسطة.

٤ أكواب من البشاميل.

ثوم مفروم.

فلفل أحمر رومي مقطع.

نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.

حبة من البصل المفروم.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

رشة من الملح.

نصف جزرة مبشورة.

فلفل أصفر رومي مقطع.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من الزيت.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-