بمكونات اقتصادية اعملي قرنبيط بالبشاميل وجبة سريعة وخفيفة وطعم ولا أروع

يعد القرنبيط من الأكلات الشهية والمشهورة في كثير من البلاد وهي من الوجبات التي تظهر في فصل الشتاء، فهناك كثير من الطرق التي يتم تحضيره بها حيث يمكن تحضيره بالدقيق والبيض ويمكن تحضيره باللحم المفروم والبشاميل كما سوف نقدمه هنا، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي القرنبيط واللحم والبشاميل. وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل ويعرف عن القرنبيط بفوائده الكثيرة للجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل قرنبيط بالبشاميل في المنزل.مقادير عمل قرنبيط بالبشاميل
يحتوي القرنبيط بالبشاميل على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- قرنبيط مقطع قطع متوسطة.
- ٤ أكواب من البشاميل.
- ثوم مفروم.
- فلفل أحمر رومي مقطع.
- نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.
- حبة من البصل المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- رشة من الملح.
- نصف جزرة مبشورة.
- فلفل أصفر رومي مقطع.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملعقتان من الزيت.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر مقلاة ونقوم بوضع الزيت مع اللحم والبصل على نار متوسطة مع التقليب، ثم نقوم بإضافة الثوم والملح والفلفل ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك عند تغير لون اللحم نقوم بإضافة البهارات، ثم نهدأ النار ونتركها لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة حتى تنضج مع التقليب من وقت لأخر.
- ثم نضيف الجزر المبشور والفلفل الرومي مع التقليب ثم نتركها حتى تجف.
- لسلق القرنبيط على نار متوسطة نضع كمية من الماء مع الكمون والملح والفلفل ونتركه حتى يغلي.
- بعد ذلك نضيف القرنبيط ونتركه لمدة 40 دقيقة حتى ينضج، ثم نهرسه جيداً مع كوب من البشاميل.
- نحضر صينية ونضع بها القليل من الزبدة مع كوب من البشاميل ونوزعهم جيداً، ثم نقوم بوضع نصف القرنبيط ثم نضيف اللحم.
- بعد ذلك نقوم بإضافة باقي القرنبيط مع باقي البشاميل، ثم ندخلها الفرن المسخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة.
- ثم نقوم بإضافة الجبن وندخلها ١٠ دقائق حتى يذوب ويحمر وجهها وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى صينية قرنبيط بالبشاميل لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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يعد القرنبيط من الأكلات الشهية والمشهورة في كثير من البلاد وهي من الوجبات التي تظهر في فصل الشتاء، فهناك كثير من الطرق التي يتم تحضيره بها حيث يمكن تحضيره بالدقيق والبيض ويمكن تحضيره باللحم المفروم والبشاميل كما سوف نقدمه هنا، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي القرنبيط واللحم والبشاميل. وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل ويعرف عن القرنبيط بفوائده الكثيرة للجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل قرنبيط بالبشاميل في المنزل.مقادير عمل قرنبيط بالبشاميل
يحتوي القرنبيط بالبشاميل على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- قرنبيط مقطع قطع متوسطة.
- ٤ أكواب من البشاميل.
- ثوم مفروم.
- فلفل أحمر رومي مقطع.
- نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.
- حبة من البصل المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- رشة من الملح.
- نصف جزرة مبشورة.
- فلفل أصفر رومي مقطع.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملعقتان من الزيت.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر مقلاة ونقوم بوضع الزيت مع اللحم والبصل على نار متوسطة مع التقليب، ثم نقوم بإضافة الثوم والملح والفلفل ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك عند تغير لون اللحم نقوم بإضافة البهارات، ثم نهدأ النار ونتركها لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة حتى تنضج مع التقليب من وقت لأخر.
- ثم نضيف الجزر المبشور والفلفل الرومي مع التقليب ثم نتركها حتى تجف.
- لسلق القرنبيط على نار متوسطة نضع كمية من الماء مع الكمون والملح والفلفل ونتركه حتى يغلي.
- بعد ذلك نضيف القرنبيط ونتركه لمدة 40 دقيقة حتى ينضج، ثم نهرسه جيداً مع كوب من البشاميل.
- نحضر صينية ونضع بها القليل من الزبدة مع كوب من البشاميل ونوزعهم جيداً، ثم نقوم بوضع نصف القرنبيط ثم نضيف اللحم.
- بعد ذلك نقوم بإضافة باقي القرنبيط مع باقي البشاميل، ثم ندخلها الفرن المسخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة.
- ثم نقوم بإضافة الجبن وندخلها ١٠ دقائق حتى يذوب ويحمر وجهها وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى صينية قرنبيط بالبشاميل لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.