اوعي تشتري الجاهزة تاني.. طريقة عمل الزبدة الفلاحي بمكونات اقتصادية بنفس قوام وطعم الجاهزة ناجحة 100%

طريقة عمل الزبدة الفلاحي، من الممكن أن نقوم به من خلال الاستعانة بمكونات منزلية بسيطة، ومن خلال الآتي من الفقرات القدمة نتعرف على أهم المقادير المنزلية والتي لا بد من توفرها للحصول على أفضل وصفة من وصفات عمل الزبد الفلاحي وتعد الوصفة والطريقة المتبعة والتي من خلالها نقوم بعمل أفضل نوع زبد فلاحي والمقادير تعد بسيطة ولا تحتاج لأي مكون غريب، وفيما يأتي من السطور التالية نقدم توضيح لها، مع بيان أهم الخطوات الأساسية والتي من الممكن أن يتم من خلالها تحضير الوصفة للزبد الفلاحي الطبيعي بمذاقه المميز.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي

من أهم ما ترغب في التعرف عليه معظم ربات البيوت ممن يفضلون عمل الزبد الفلاحي بالمنزل لأن العديد من الوصفات بالطعم المميز لا تكون أفضل في تحضيرها إلا من خلال الاستعانة بمكون الزبد الفلاحي كمادة دهنية غنية ومحتوية على الكثير من الفيتامينات والمعادن وكذلك طعمها يعزز من طعم أي وجبة، وبالنسبة للمكونات والمقدار الأساسي لتحضير وصفة الزبد الفلاحي فهذا ما سنقوم بعرضه فيم يلي:

مكونات عمل الزبد الفلاحي

الزبد الفلاحي من اليسير تحضيره في المنزل باستخدام المكونات التالية:

عدد حوالي ثلاثة لتر حليب من نوع جاموسي مكتمل الدسم.

زجاجتين من زجاجات المياه وبغطاء محكم.

ماء مزود بقع الثلج.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي

من الممكن أظن نقوم بالتحضير للزبد الفلاحي من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة ثم اتباع ما يلي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى هي إحضار الحليب ووضعه بالزجاجات التي تتوفر مع الإحكام في غلقها، وتركها بالمطبخ بدرجة الحرارة للغرفة، وذلك حتى تتم مرحلة قطع الحليب والنشاط البكتيري يزداد فيه، ومن المفضل ألا يتم الملأ للزجاجة بالكامل يفضل ترك فراغ.

بعد قطع الحليب يتم الرج الجيد للزجاجات، وذلك حتى نجد أن هناك كتل من الحليب قد تكونت.

بعد تجبن الحليب وترسب الدهن والبروتين بكتل الجبن لا بد من فصل تلك الكتل عن السوائل.

بعد ذلك تتم التصفية وتجمل كتل الحليب وتمرر بالماء المثلج حتى تتكتل أكثر وتكون كرات الزبد

نصائح يجب مراعاتها عند تحضير الزبدة

هناك الكثير من النصائح التي يجب مراعاتها عند تحضير الزبدة ومن أهم هذه النصائح عدم مليء الزجاجة كاملة بالحليب ، كما أنه من الأفضل أن يتم تحضير الزبدة في فصل الشتاء، ويجب استخدام الحليب البقري في تحضير الزبدة حيث أنه يعتبر من افضل الانواع لعمل الزبدة الفلاحي، كما أنه من الأفضل استعمال الماء المثلج عند صنع الزبدة