هتعمليها كل يوم.. بسبوسة الحلواني المرملة بطريقة سهلة وبمذاق روعة تذوب في الفم

البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة التي تنتشر بشكل كبير في مصر والدول العربية وبلاد الشام بشكل خاص ويتم إعداد البسبوسة بطريقة مميزة تجعلها جذابة ولذيذة جدا ولكن عندما نقوم بشراء البسبوسة من الخارج فإنه يكون لها طعم مختلف ومميز عن الطعم الذي نقوم من خلاله بإعداد البسبوسة داخل المنزل لذلك لا بد أن نتعرف على بعض الأسرار التي يتم عمل البسبوسة من خلالها في الخارج ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة التي يمكن من خلالها عمل البسبوسة بنفس الطريقة التي يتم عمل البسبوسة فيها في محلات الحلويات وسنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد البسبوسة أيضًا

مكونات إعداد البسبوسة مثل المطاعم الشهيرة

هناك بعض المكونات المميزة التي لابد أن نقوم باضافتها حتى يكون لها طعم مميز ورائع وفيما يلي سنتحدث عن بعض هذه المكونات وهذه المكونات هي:

‏أربع أكواب من السميد الناعم الخاص بالبسبوسة.

أربع أكواب من الزبادي.

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‏ كوبين من السكر الناعم

1\2‬ كوب من زيت الذرة.‬

½ كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من البكينج باودر.

ملعقة صغيرة من البكينج باودر. 1\2‬ ملعقة صغيرة من الملح.‬

طريقة تحضير البسبوسة مثل المطاعم

في ما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاجها حتى نستطيع عمل البسبوسة بنفس الطريقة التي يتم إعداد البسبوسة بها في المطاعم وهذه الطريقة هي: