هتعمليها كل يوم.. بسبوسة الحلواني المرملة بطريقة سهلة وبمذاق روعة تذوب في الفم

البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة التي تنتشر بشكل كبير في مصر والدول العربية وبلاد الشام بشكل خاص ويتم إعداد البسبوسة بطريقة مميزة تجعلها جذابة ولذيذة جدا ولكن عندما نقوم بشراء البسبوسة من الخارج فإنه يكون لها طعم مختلف ومميز عن الطعم الذي نقوم من خلاله بإعداد البسبوسة داخل المنزل لذلك لا بد أن نتعرف على بعض الأسرار التي يتم عمل البسبوسة من خلالها في الخارج ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة التي يمكن من خلالها عمل البسبوسة بنفس الطريقة التي يتم عمل البسبوسة فيها في محلات الحلويات وسنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد البسبوسة أيضًامكونات إعداد البسبوسة مثل المطاعم الشهيرة
هناك بعض المكونات المميزة التي لابد أن نقوم باضافتها حتى يكون لها طعم مميز ورائع وفيما يلي سنتحدث عن بعض هذه المكونات وهذه المكونات هي:
أربع أكواب من السميد الناعم الخاص بالبسبوسة.
- أربع أكواب من الزبادي.
- كوبين من السكر الناعم
- 1\2 كوب من زيت الذرة.
- ½ كوب من جوز الهند.
ملعقة صغيرة من البكينج باودر.
- 1\2 ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير البسبوسة مثل المطاعم
في ما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاجها حتى نستطيع عمل البسبوسة بنفس الطريقة التي يتم إعداد البسبوسة بها في المطاعم وهذه الطريقة هي:
- نحضر وعاء كبير ونضع فيها السميد الخاص بالبسبوسة مع الباكنج بودر والملح ونقوم بتحريك المكونات جيدا حتى تمتزج تمامًا.
- بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الزيت والزبادي والسكر و نقوم بخلط جميع المكونات معًا.
- نحضر الخليط السابق مرة أخرى ونستمر في التحريك ثم نضيف الزيت عليه بشكل تدريجي حتى يمتص السميد الزيت بشكل جيد.
- نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة مرتفعة بعد ذلك نقوم بوضع عجينة البسبوسة داخل الصينية ونضع فيها بعض السميد الجاف من الاعلى ونضع ملعقة من الزبدة حتى لا تلتصق البسبوسة بالصينية.
- بعد ذلك نضع بعض المكسرات مثل الفول او البندق او اللوز ونقوم بالضغط على البسبوسة من الأعلى.
- نترك البسبوسة في الفرن حتى يصبح لها لون ذهبي بعد ذلك نأخذ البسبوسة من الفرن ونضع عليها الشربات الخاص بها و نقطعها ثم نضعها في الثلاجة لبعض الوقت حتى تقدم باردة.
الوسوم
البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة التي تنتشر بشكل كبير في مصر والدول العربية وبلاد الشام بشكل خاص ويتم إعداد البسبوسة بطريقة مميزة تجعلها جذابة ولذيذة جدا ولكن عندما نقوم بشراء البسبوسة من الخارج فإنه يكون لها طعم مختلف ومميز عن الطعم الذي نقوم من خلاله بإعداد البسبوسة داخل المنزل لذلك لا بد أن نتعرف على بعض الأسرار التي يتم عمل البسبوسة من خلالها في الخارج ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة التي يمكن من خلالها عمل البسبوسة بنفس الطريقة التي يتم عمل البسبوسة فيها في محلات الحلويات وسنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد البسبوسة أيضًامكونات إعداد البسبوسة مثل المطاعم الشهيرة
هناك بعض المكونات المميزة التي لابد أن نقوم باضافتها حتى يكون لها طعم مميز ورائع وفيما يلي سنتحدث عن بعض هذه المكونات وهذه المكونات هي:
أربع أكواب من السميد الناعم الخاص بالبسبوسة.
- أربع أكواب من الزبادي.
- كوبين من السكر الناعم
- 1\2 كوب من زيت الذرة.
- ½ كوب من جوز الهند.
ملعقة صغيرة من البكينج باودر.
- 1\2 ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير البسبوسة مثل المطاعم
في ما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاجها حتى نستطيع عمل البسبوسة بنفس الطريقة التي يتم إعداد البسبوسة بها في المطاعم وهذه الطريقة هي:
- نحضر وعاء كبير ونضع فيها السميد الخاص بالبسبوسة مع الباكنج بودر والملح ونقوم بتحريك المكونات جيدا حتى تمتزج تمامًا.
- بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الزيت والزبادي والسكر و نقوم بخلط جميع المكونات معًا.
- نحضر الخليط السابق مرة أخرى ونستمر في التحريك ثم نضيف الزيت عليه بشكل تدريجي حتى يمتص السميد الزيت بشكل جيد.
- نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة مرتفعة بعد ذلك نقوم بوضع عجينة البسبوسة داخل الصينية ونضع فيها بعض السميد الجاف من الاعلى ونضع ملعقة من الزبدة حتى لا تلتصق البسبوسة بالصينية.
- بعد ذلك نضع بعض المكسرات مثل الفول او البندق او اللوز ونقوم بالضغط على البسبوسة من الأعلى.
- نترك البسبوسة في الفرن حتى يصبح لها لون ذهبي بعد ذلك نأخذ البسبوسة من الفرن ونضع عليها الشربات الخاص بها و نقطعها ثم نضعها في الثلاجة لبعض الوقت حتى تقدم باردة.