كريب المحلات.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية في البيت  ناجحة 100% بطعم احلي والذ من المطاعم

الكريب من العجائن التي يسهل تحضيرها وتسويتها بأفضل الطرق في المنزل ومن دون أن تقوم ربة المنزل بمزيد من الجهد لتحضير العجينة، وبالإمكان تحضير العجينة بأسهل الطرق، فتل العجينة تختلف عن أنواع العجائن الأخرى فلا تحتاج إلى التخمير أو الإعداد بخطوات أو طرق صعبة بل أنه من خلال اتباع خطوات بسيطة من الممكن أن يتم عمل عجينة الكريب المميزة حيث تعتبر من أسهل أنواع العجائن التي يسهل على ربات البيوت تحضيرها في المنزل وبدون أن تكون هناك عقبات لعمل العجينة وهذا بسبب توفر مختلف المكونات والمقادير والتي تكون من أهم ما يجب إحضاره لخلط المكونات وعمل عجينة الكريب وتسويتها بسهولة.

طريقة عمل الكريب في البيت

عجينة الكريب الصحيحة والأصلية هي التي سنقوم بالعرض التفصيلي لمكوناتها من خلال ما يلي من فقراتنا القادمة حيث تعتبر وصفة الكريب من بين أهم الوصفات سهلة التحضير في المنزل ولا تحتاج لخطوات طهي أو تحضير فنية أو صعبة التطبيق من قبل ربات البيوت لذا نتعرف على المكونات والتي من دونها لن يمكننا التحضير لعجينة الكريب، ومن خلال الآتي من السطور التالية نعرض مكونات الكريب الأساسية:

مكونات عجينة الكريب

عجينة الكريب من السهل القيام بإعدادها السريع في المنزل إذا ما قد توفرت المقادير الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

كوبان من مكون الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ملعقة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة من الخل.

عدد بيضتين كاملتين.

كوب من الحليب.

ملعقة من الفانيليا.

من السهل أن يتم التحضير السريع لوصفة عجين الخميرة وبمنتهة السهولة من خلال استعمال دورق الخلاط.

والذي من الممكن أن نقوم بتحضير الكريب من خلاله للكريب وعجينته المميزة ومع الخلط لكل المكونات سالفة الذكر بالخلاط يتم الحصول على عجين قوامه خفيف.

ومن السهل أن يتم التحضر أيضا بشكل يدوي للخليط ومن السهل بعد ذلك أن تقوم رببة المنزل.

بتسوية وحدات الكريب بمنتهى السهولة بطاسة وحشوها بأي حشوة مفضلة سواء كانت حشوة من الجبن أو حشوات مربى أو شيكولاتة.

يمكن حشو الكريب المالح بعدة حشوات مثل الجبن بأنواعه أو الدجاج أو اللحم المفروم و غيرها من الحشوات المالحة حسب الرغبة.

ومن الممكن ان تتم التسوية بكل سهولة على طاسة ساخنة وبعدها من الممكن حشو الكريب بأنواع كثيرة من المكونات التي يحبها اطفالك منها كالمربى او اي نوع من أنواع الجبن الموجودة عندك في البيت .

طريقة تحضير الكريب