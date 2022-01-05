طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت واحدة من اشهر الوصفات في مصر وأصبحت مفضلة لدي الكثير من الفتيات والشباب. حيث أصبحت الشاورما السوري من اكثر الوجبات الرائعة والتي يرغب في تناولها الكثير من الأشخاص في كافة الفئات العمرية. كما ان الشاورما منتشرة بشكل كبير في الوطن العربي ويرجع ذلك إلي طعمها الرائع والشهي جداً واللذيذ ولذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني أفضل طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت بالتتبيلة وطريقة التسوية السرية خطوة بخطوة لكي تستطيع كل سيدة تحضيرها لأول مرة في المنزل مثل المحلات والحصول علي طعمها الرائع والمميز.

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت بالتتبيلة وطريقة التسوية السرية

هناك العديد من الطرق والوصفات المختلفة لعمل الشاورما السوري في البيت. حيث يمكنك معرفة طريقة عمل شاورما الدجاج أو طريقة عمل شاورما اللحم فهي اشهر وصفتين لعمل الشاورما. ولكون طريقة عمل شاورما الفراخ ذات نسبه بحث عالية وهناك الكثير يفضلون تناولها فنحن سوف نعرض لكم في هذا الموضوع طريقة عمل الشاورما الدجاج وفي مقال اخر سنوفر لكم طريقة شاورما اللحم.

صدر فراخ مقطعة الي 4 شرائح.

2 فص ثوم مهروس وناعم.

1 ملعقة ونصف كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا والكمون.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

رشة خفيفة من الفلفل الأسود.

ملح حسب رغبتك.

2 ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

احضري وعاء وقومي بوضع به زيت الزيتون وشرائح الدجاج ولبن الزبادي والثوم المهروس. ثم قومي بوضع كل من الكمون والبابريكا والملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة.

اخلطي جميع المكونات مع بعضها حتي تحصلين علي خليط متجانس.

قومي بتغليف الوعاء بعد تكوين الخليط وقومي بإدخال الوعاء للثلاجة لمدة 6 ساعات حتي ينتقع الدجاج في الخليط والتتبيلة.

احضري مقلاة وضعي بها القليل من الزيت وضعيها علي نار متوسطة.

اخرجي الوعاء من الثلاجة وقومي بوضع قطع الدجاج في المقلاة علي نار هادئة واتركيها في المقلاة لمدة ربع ساعة واتركيها حتي تنضج تماما.

مكونات عمل شاورما الفراخ في البيتخطوات تحضير وعمل شاورما الفراخ