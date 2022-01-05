طريقتي السرية لتنظيف الممبار بمكون ميخطرش علي بالك والقضاء علي الزفارة تماما

الممبار من أهم الأطعمة الشعبية والتي تحتاج ربة المنزل إلى أن تقوم بالتحضير المستمر لها ما بين الآن والآخر ومن الممكن أن يتن تنظيف الممبار في المنزل والمكونات بسيطة جدا لتعطيكي في النهاية نتيجة ممتازة والممبار يكون خالي تماما من أي روائح كريهة وبالتالي من الممكن أن يتم تنظيفه بتلك الطرق الآتية والتي سنتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة التي نتطرق فيها لأهم ما يجب اتبعه للحصول على الممبار خالي تماما من أي رائحة كريهة، وفيما يأتي البيان الكامل عن طرق ممتازة من الممكن لأي ربة منزل الاعتماد التام عليها للحصول على الممبار نظيف تماما وخالي من الروائح الغير جيدة.

الأسبرين أصبح الآن من بين أهم الطرق التي من الممكن وأن تساعد كل ربة منزل في أن تحصل على الممبار خالي تماما من أي لون غريب أو رائحة سيئة.

كما يكون نظيف تماما وخالي مما قد يعتريه من شوائب فيما قبل التنظيف حيث يعد استعمال الأسبرين من المواد التي من الممكن أن تسهم في الحصول على الممبار خالي تماما من الشوائب ورائحته تكون جيدة وبدون أن يكون برائحة سيئة.

ومن خلال الاستعانة بمكون الأسبرين مع الماء الجاري مع القليل من الملح الخشن نحصل على الممبار خالي تماما من العوالق ويسهل بعد ذلك إعداده للحشو بأفضل خلطة تعتاد عليها ربة المنزل.

تنظيف الممبار من السهل أن يتم من خلال استعمال بيكربونات الصوديوم مع الخل حيث أن الفوران الذي يحدث نتيجة عن تفاعل مكون كربونات الصوديوم مع الخل.

مع الإضافة للقليل من الماء مع الملح الخشن يعزز من قدرة الممبار على التخلص ما قد يتواجد من شوائب وتراكم على طبقته السطحية كما أن الممبار لا بد من أن يتم قلبه

وذلك حتى يتم تنظيف الممبار من الخارج والداخل، ومن الممكن بعد ذلك أن يتم الحشو للمبار بعد تنظيفه بتلك الطريقة مع نقعه بالماء البارد مع كمية من الليمون وقشوره.

طريقة تنظيف الممبار باستعمال الأسبرينتنظيف الممبار باستعمال بيكربونات الصوديومتنظيف الممبار في الخلاط

في البداية نقوم بقلب الممبار ونضع الممبار في الخلاط بعد ذلك نشغل محضرة الطعام على سرعة منخفضة، وبعد دقائق نلاحظ تحول الممبار إلى اللون الأبيض الناصع، عندها نخرج الممبار من محضرة الطعام ونغسله بالماء الجاري وبهذا يكون قد تم تنظيف الممبار بكل سهولة، ثم نقوم بعد ذلك بنقع الممبار في ماء وليمون وخل.