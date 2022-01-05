طريقة عمل السجق الاسكندرانى زي المحلات بأفضل طريقة في البيت

طريقة عمل السجق الاسكندرانى نقدمها لكل سيدة تبحث عن أفضل طريقة لعمل هذه الوجبة الرائعة والمنتشرة بشكل كبير جداً في المجتمعات العربية. حيث يعد السجق من اشهي الوجبات التي يمكنك تناولها كما انها اكلة غير تقليدية ويتناولها الكثير للتغيير في مود الوجبات التي يتناولها ولكنها وجبة جميلة جداً فهي عبارة عن لحم متبل بشكل رائع يجعل طعمة لذيذ جدا. واليوم سوف نوفر لكم طريقة مميزة وسريعة لعمل السجق في البيت خطوة بخطوة مثل المحلات فهي لها طريقة مختلفة ومميزة جداً في عمل السجق.

طريقة عمل السجق الاسكندرانى

السجق الاسكندرانى من أفضل واشهي أنواع السجق التي يمكنك تناولها. حيث ان المطاعم توفر تتبيلة وطريقة تحضير مختلفة ورائعة مما جعل السجق الاسكندراني هو أفضل أنواع السجق. ولذلك يبحث الكثير من السيدات بشكل خاص عن طريقة عمل السجق الاسكندرانى زي المحلات. وسوف نعرض لكم طريقة التحضير في وقت قصير جداً لا يزيد عن نصف ساعة.

نصف كيلو من سجق البقر.

1 حبة من الطماطم المفرومة والناعمة.

حبة واحدة من البصل المفروم والناعمة.

1 حبة من الفلفل الرومي المفروم والناعم أيضا.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الزيت النباتي.

مكونات عمل السجق الاسكندرانى

احضري قدر وضعي به الزيت ثم نضعه علي نار متوسطة ونقوم بإضافة السجق به ونقوم بتقليبه جيداً حتي يتحمر وينضج.

بعد ذلك ضعي السجق في طبق جانبي.

في نفس القدر ضعي به البصل المفروم والطماطم المفرومة والفلفل الرومي أيضا ونقوم بتقليب المكونات علي النار.

ثم قومي بإضافة معجون الطماطم الي المكونات واتركي المزيج لمدة 5 دقائق علي النار.

الان نقوم بإضافة السجق الي المكونات ونقوم بوضع الفلفل والملح.

بذلك يكون السجق انتهي وجاهز للتقديم والتناول.

خطوات تحضير وعمل السجق الاسكندرانيطريقة عمل السجق الاسكندرانى للشيف شربيني

يقدم الشيف شربيني طريقته المميزة والرائعة لعمل السجق الاسكندراني في البيت مثل المطاعم بأفضل وصفة لكل سيدة. ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي ومتابعة الخطوات ومعرفة كافة المكونات المطلوبة للحصول علي أفضل طريقة لعمل السجق والاستمتاع بطعمة المميز والشهي.