ب2 كوب دقيق أعملي احلي خبز التورتيلا بعجينة طرية ومورقة ومكونات غير مكلفة لتحضير حشوات مختلفة

طريقة عمل خبز التورتيلا، خبز التورتيلا هو الخبز المتعارف عليه في بلادنا، باسم الرقاق، والذي يتم استخدامه في تحضير بعض الأكلات اللذيذة ويتم حشوه بالعديد من الحشوات المختلفة حسب الرغبة، فهذا الخبز من أصل مكسيكي، ولكنه اشتهر بشكل كبير وانتشر، ولذلك يتساءل العديد من الناس عن كيفية تحضير هذا الخبز في المنزل وذلك حتى يتم تجهيزه في أي وقت.

طريقة عمل خبز التورتيلا المميز في المنزل

إذا كنتي ترغبين في تحضير خبز التورتيلا في المنزل فيمكنك بالفعل القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض أو أكثر حسب الكمية المطلوبة.

نصف كوب من الزيت النباتي أي نوع ترغبين فيه سواء ذرة أو عباد الشمس.

رشه من الملح.

ملعقة من السكر الناعم.

كوب من الماء الدافيء

انخلي الدقيق جيدًا لإزالة أي شوائب عالقة به.

أضيفي إلى وعاء الدقيق الملح، اخلطي المكونات مع بعض حتى تتجانس.

أضيفي السكر أيضًا.

مع الخلط باستخدام ملعقة خشبية.

يمكنك إضافة الزيت بعد ذلك وخلطة مع الدقيق جيدًا وذلك حتى يكتسب الدقيق كل كمية الزيت.

في النهاية ابدأ في إضافة المياه إلى المكونات ولكن لابد من مراعاة إن يتم بشكل تدريجي، وذلك حتى يتم السيطرة على قوام العجين أثناء العجن.

اعجني المكونات جيدًا حتى يتم تجهيز عجينة متماسكة، ولكن لابد أن تكون طرية ناعمة.

اتركي العجين لوقت لا يقل عن ربع ساعة في مكان دافئ، حتى ترتاح العجينة بشكل أفضل.

قسمي العجينة إلي عدة أجزاء.

افردي احدي هذه الأجزاء على سطح صلب، مع رشه ببعض الدقيق.

استمري في الفرد باستخدام النشابة، ويكون شكلها دائري.

احضري مقلاة مصنوعة من التيفال.

سخني المقلاة جيدًا، أضيفي بداخلها العجينة التي تم فردها.

اتركيها حتى يتم نضجها من أسفل وتصبح لونها ذهبي من أسفل.

اقلبي العجين على الوجه الآخر.

بعد نضج الخبز من جميع الجهات قومي بتكرار العملية لكل كمية العجين.

وهكذا يتم الحصول على كمية مناسبة من خبز التورتيلا.

يفضل تغطية الخبز بعد خروجه من الفرن وذلك حتى يصبح مقرمش، وحتى يتم الحفاظ عليه من التكسير بالشكل المطلوب.

طريقة التحضير

العديد من ربات البيوت تبحث عن طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل وهو الخبز الرقيق، والذي قد يسمى في بلادنا الرقاق، والذي يتم تجهيز من خلالها أكلة الرقاق باللحمة المفرومة أو غيرها من الحشوات المختلفة، وبالفعل فهو من أهم الأكلات التي يحبها الكثير من الناس، ويمكنكم تجهيز خبز التورتيلا بكل سهولة وبدون تكاليف لأن مكوناته محدودة جدًا، وسوف يصبح مثل الجاهز بل أفضل.

العديد من ربات البيوت تبحث عن طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل وهو الخبز الرقيق، والذي قد يسمى في بلادنا الرقاق، والذي يتم تجهيز من خلالها أكلة الرقاق باللحمة المفرومة أو غيرها من الحشوات المختلفة، وبالفعل فهو من أهم الأكلات التي يحبها الكثير من الناس، ويمكنكم تجهيز خبز التورتيلا بكل سهولة وبدون تكاليف لأن مكوناته محدودة جدًا، وسوف يصبح مثل الجاهز بل أفضل.