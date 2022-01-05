أعملي الممبار المحشي بالطريقة المصرية على أصوله بخلطة أرز متميزة وطعم رهيب

الممبار من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الناس وتوجد طرق مختلفة لعمله ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص وهو من الأطباق المصرية المشهورة في مصر خاصة في عيد الأضحي، ويتميز بفوائدة الصحية المذهلة لاحتوائه على الخضروات والأرز ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة عمله بكل سهولة في البيت فتابعونا.طريقة عمل الممبار
المكونات:
- كيلو ممبار مغسول ومنظف جيدا.
- 5 أكواب أرز مصري.
- كيلو ونصف عصير طماطم.
- 2 حبة بصل مفرومة ناعم.
- 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- كوب من الكزبرة الخضراء.
- كوب من البقدونس.
- كوب من الشبت.
- ملح وفلفل أسود.
- كمون.
- 2 فص ثوم.
- ملعقة كبيرة توابل.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
طريقة التحضير:
- في البداية يجب أن نقوم بغسل الممبار جيدا بالطرق المعتادة وبعد ذلك ينفع في كمية مناسبة من الماء والخل لمدة 30 دقيقة.
- يغسل مرة ثانية بالدقيق والملح للتخلص من الزفارة ثم يشطف سريعا بالماء الفاتر على النار نرفع وعاء كبير به كمية مناسبة من الزيت.
- ثم يضاف البصل مع الثوم ونقلب حتى تذبل نضع معجون الطماطم والصلصة ونترك المكونات حتى تتسبك مع رشة من الملح والفلفل الأسود.
- نرفع الخليط من النار ونضع البقدونس والكزبرة والشبت مع الأرز المغسول وباقي البهارات ونقلب حتى تمتزج المكونات.
- عندما تبرد الخلطة تماما نحشي الممبار ويجب عدم مليء الممبار حتى لا يخرج الأرز منه أثناء السلق ثم يقطع إلى أجزاء متساوية.
- على النار نضع وعاء به كمية مناسبة من الماء مع بصلة مقطعة وحبة طماطم مقطعة وورق لورا وملح وفلفل أسود.
- أثناء غلي الماء يوضع الممبار واحدة تلو الأخرى ثم نخفض النار لمدة ساعة إلا ربع حتى ينضج تماما ثم يرفع ويوضع في مصفاة جانبا.
- بعد ذلك نجهز مقلاة على النار بها سمنة وزيت ونقلي الممبار من جميع الجوانب حتى يأخذ اللون المناسب ثم يرفع على مناديل مطبخ.
- للتخلص من الزيت الزائد ويمكن تحميره بطريقة أخرى وهي رص الممبار في صينية مدهونة بالزيت وعلى الوجه نضع القليل من السمنة.
- ويحمر في فرن ساخن حتى يأخذ اللون الذهبي ثم يقدم وهو ساخن وعلى الوجه رشة من البقدونس وفراخ محمرة وبالهنا والشفا.
الوسوم
الممبار من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الناس وتوجد طرق مختلفة لعمله ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص وهو من الأطباق المصرية المشهورة في مصر خاصة في عيد الأضحي، ويتميز بفوائدة الصحية المذهلة لاحتوائه على الخضروات والأرز ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة عمله بكل سهولة في البيت فتابعونا.طريقة عمل الممبار
المكونات:
- كيلو ممبار مغسول ومنظف جيدا.
- 5 أكواب أرز مصري.
- كيلو ونصف عصير طماطم.
- 2 حبة بصل مفرومة ناعم.
- 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- كوب من الكزبرة الخضراء.
- كوب من البقدونس.
- كوب من الشبت.
- ملح وفلفل أسود.
- كمون.
- 2 فص ثوم.
- ملعقة كبيرة توابل.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
طريقة التحضير:
- في البداية يجب أن نقوم بغسل الممبار جيدا بالطرق المعتادة وبعد ذلك ينفع في كمية مناسبة من الماء والخل لمدة 30 دقيقة.
- يغسل مرة ثانية بالدقيق والملح للتخلص من الزفارة ثم يشطف سريعا بالماء الفاتر على النار نرفع وعاء كبير به كمية مناسبة من الزيت.
- ثم يضاف البصل مع الثوم ونقلب حتى تذبل نضع معجون الطماطم والصلصة ونترك المكونات حتى تتسبك مع رشة من الملح والفلفل الأسود.
- نرفع الخليط من النار ونضع البقدونس والكزبرة والشبت مع الأرز المغسول وباقي البهارات ونقلب حتى تمتزج المكونات.
- عندما تبرد الخلطة تماما نحشي الممبار ويجب عدم مليء الممبار حتى لا يخرج الأرز منه أثناء السلق ثم يقطع إلى أجزاء متساوية.
- على النار نضع وعاء به كمية مناسبة من الماء مع بصلة مقطعة وحبة طماطم مقطعة وورق لورا وملح وفلفل أسود.
- أثناء غلي الماء يوضع الممبار واحدة تلو الأخرى ثم نخفض النار لمدة ساعة إلا ربع حتى ينضج تماما ثم يرفع ويوضع في مصفاة جانبا.
- بعد ذلك نجهز مقلاة على النار بها سمنة وزيت ونقلي الممبار من جميع الجوانب حتى يأخذ اللون المناسب ثم يرفع على مناديل مطبخ.
- للتخلص من الزيت الزائد ويمكن تحميره بطريقة أخرى وهي رص الممبار في صينية مدهونة بالزيت وعلى الوجه نضع القليل من السمنة.
- ويحمر في فرن ساخن حتى يأخذ اللون الذهبي ثم يقدم وهو ساخن وعلى الوجه رشة من البقدونس وفراخ محمرة وبالهنا والشفا.