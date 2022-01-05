أعملي الممبار المحشي بالطريقة المصرية على أصوله بخلطة أرز متميزة وطعم رهيب

الممبار من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الناس وتوجد طرق مختلفة لعمله ولكل واحدة منهم مذاقها الخاص وهو من الأطباق المصرية المشهورة في مصر خاصة في عيد الأضحي، ويتميز بفوائدة الصحية المذهلة لاحتوائه على الخضروات والأرز ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة عمله بكل سهولة في البيت فتابعونا.

طريقة عمل الممبار

المكونات:

كيلو ممبار مغسول ومنظف جيدا.

5 أكواب أرز مصري.

كيلو ونصف عصير طماطم.

2 حبة بصل مفرومة ناعم.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

كوب من الكزبرة الخضراء.

كوب من البقدونس.

كوب من الشبت.

ملح وفلفل أسود.

كمون.

2 فص ثوم.

ملعقة كبيرة توابل.

2 ملعقة كبيرة زيت.

طريقة التحضير: