خلطة الملكات.. كريم جونسون والنشا للتبييض الفوري وازالة سواد السنين في ثواني

خلطة الملكات.. كريم جونسون والنشا للتبييض الفوري موضوعنا اليوم عن وصفة فعالة ورائعة وهي خليط من كريم جونسون والنشا للتبييض وتفتيح البشرة 10 درجات عن الدرجة الحالية حيث أن البشرة البيضاء هي حلم كل فتاة وخاصة الفتيات المقبلة على الزواج فأصبحت الفتيات تبحث عن طرق آمنة غير اللجوء إلى مستحضرات التجميل وكريمات الأساس الضارة بالبشرة ويعد كريم جونسون بالإضافة إلى استخدامه في وصفة كريم التفتيح للبشرة إلا أنه من أقوى المرطبات للبشرة والجسم وفي السطور التالية سنوضح لكم كيفية وخطوات تحضير الطريقة.

وصفة كريم جونسون والنشا للتبييض

مكونات الوصفة

مقدار ملعقة واحدة صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة واحدة صغيرة من كريم جونسون للأطفال.

كمية من العسل الأبيض بمقدار ملعقة واحدة.

حليب البودره بمقدار ملعقة واحدة صغيرة.

قومي بخلط المكونات السابقة كلها مع بعضها البعض على وعاء مناسب حتى تذوب وتصبح خليط متجانس.

بعد ذلك قومي بوضع الكريم داخل علبة نظيفة وخالية من أي قطرات ماء أو أي سوائل وقومي بإغلاقها بإحكام.

عند وضع الكريم على وجهك اغسلي وجهك قبلها بالماء الدافئ حتى تتفتح مسام البشرة وتحقق الاستفادة المطلوبة من الكريم.

افردي الكريم على بشرتك وخاصة الأماكن التي تريدين تفتيحها بشكل أكبر.

اتركي الكريم على بشرتك لحوالي 15 دقيقة حتى يجف ثم قومي بإزالته بالماء البارد أو الفاتر.

ضعي الكريم داخل الثلاجة حتى لا يفسد من الحرارة العالية واستخدميه وقت الحاجة.

يعد ماء الورد مادة مفيدة جدًا حيث أنه يعالج التهابات البشرة والجد ويعطي البشرة النضارة المطلوبة.

يعمل نشا الذرة على تخلص الوجه من آثار الشيب المزعجة التي تظهر مع الكبر في السن والمتمثلة في خطوط على الوجه والتجاعيد.

يساعد نشا الذرة على تفتيح البشرة وتبييضها في وقت قصير جدًا.

كريم جونسون مرطب قوي وفعال حيث يعمل على ترطيب أي منطقة تقومي بوضعها عليه ويعالج مشاكل جفاف البشرة بشكل كبير.

يعمل الخليط من نشا الذرة وكريم جونسون على توحيد لون البشرة ويخلصها من وجود اللون الداكن عليها.

خطوات عمل الطريقةأهم فوائد نشا الذرة وكريم جونسون وماء الورد للبشرة والجلد