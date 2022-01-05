مش هتشتري الجاهز تاني… كريم أساس طبيعي منزلي خافي لعيوب البشرة ومبيض قوي بديل المكياج

مش هتشتري الجاهز تاني… كريم أساس طبيعي منزلي خافي لعيوب البشرة من الممكن عمل كريم أساس في المنزل من خلال مجموعة من المكونات البسيطة التي تساعد في تحضير واحد من أهم مستحضرات التجميل المستخدمة، وهذا بدلا من شرائها من الماركات العالمية التي تزيد أسعارها عن الطبيعي، ولهذا فقد نتعرف معا على طريقة تحضير كريم الأساس باستخدام ملعقة واحدة من النشا في المنزل، حتى يتم تحقيق أكبر قد من الاستفادة من هذه المكونات الطبيعية وجنب استخدام المكونات الغير طبيعية التي تعرض البشرة إلى المخاطر المختلفة التي تكون في غنى عنها.

كريم أساس طبيعي منزلي خافي لعيوب البشرة

من الممكن العمل على تحضير كريم أساس باستخدام ملعقة واحدة من النشا واضافة مجموعة من المكونات عليها واتمام عملية التحضير وفقا لبعض الخطوات التي تساعد في الحصول على نتيجة مبهرة في توحيد لون البشرة والتخلص من الأماكن الغامقة التي تتواجد فيها، فقد يتكون من التالي:

يتكون كريم الأساس للبشرة من ملعقة نشا

كريم مرطب

بودر تلك من الصيدلية

ملعقة كاكاو

زيت زيتون

معلقتين زيت ياسمين

زيت لوز

يتم أولا خلط النشا في كمية من الماء البسيطة ويوضع على النار حتى تبدأ المكونات في الامتزاج جيدا.

ومن ثم يتم وضع الكريم والتقليب جيدا حتى يتم الحصول على قوام كريمي متماسك

وبعدها يتم إضافة الزيوت التي تتمثل في زيت السموم واضافة بدرة التلك وإضافة الكاكاو

ومن ثم التقليب جيدا حتى تبدا المكونات في الامتزاج

وبعدها يتم وضع الكريم في برطمان نظيف ومحكم الغلق ويوضع المكونات هذه في الثلاجة يوم كامل

وبعدها يتم استخدامها بشكل يومي من خلال وضع الكريم على الوجه والرقبة واليدين

فهذا الخليط فعال في تبييض البشرة وتوحيد لونها والتخلص من الأماكن السمراء التي تتواجد فيها بسهولة

كما أنه فعال في حماية البشرة من التشققات التي تتعرض لها والجفاف التي تعاني منه.

وهذا بالإضافة إلى أنه يساعد في التخلص من خلايا الجلد التالفة ويحافظ على الجلد الحالي من التغير

والتلف نتيجة تغيرات الفصول التي تحدث كما أنه يحافظ على مستوى نضارة البشرة والجلد

طريقة تحضير الكريم