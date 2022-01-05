بديل الليزر والسويت.. الفازلين لإزالة شعر الجسم والوجة بدون الم نهائيا في دقائق فقط

بديل الليزر والسويت.. الفازلين لإزالة شعر الجسم والوجة تبحث الفتيات والنساء عن طريقة بديلة لليزر المكلف والسويت المؤلم ولعل طريقة عمل خلطة الفازلين لإزالة شعر العانة هي الطريقة المثالية لتنظيف الجسم من الشعر الزائد، وتعد مشكلة الشعر الزائد من أكبر مشاكل المرأة التي تسبب لها معاناة والحرج أما صديقاتها وزوجها، وأحيانًا قد ينفر الزوج من زوجته بسبب رؤيته للشعر الزائد في جسدها في مناطق مختلفة وسنوضح لكم بالتفصيل في مقالنا عبر موقع “ثقفني” خطوات عمل خلطة الفازلين لإزالة شعر العانة والتخلص منه نهائيًا.

طريقة عمل خلطة الفازلين لإزالة شعر العانة والتخلص منه نهائيًا

لإتمام الوصفة لابد من إحضار المكونات التالية:-

ملعقة واحدة من الفازلين الأبيض الطبيعي.

1\4 كوب من الحليب السائل.

ربع كوب حمص مطحون

ملعقة واحدة من الكركم الناعم.

قومي بإحضار وعاء مناسب لخلط المكونات ثم أضيفي المكونات كلها إلى بعضها وقلبيهم حتى يصبحوا خليط واحد متماسك.

ضعي الخليط على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها (منطقة العانة) في اتجاه نمو الشعر.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة 60 دقيقة كاملة حتى يجف تمامًا على الجلد.

أزيلي الخليط من على المنطقة في اتجاه عكس نمو الشعر الزائد.

اغسلي المنطقة التي قمت بإزالة الخليط من عليها بالماء البارد أو الفاتر.

رطبي المنطقة جيدًا حتى لا تتراكم عليها الجراثيم أو حتى لا تلتهب.

كرري العملية مرة كل أسبوع حتى تحصلي على نتائج أفضل في كل مرة.

يعمل الفازلين على ترطيب المنطقة التي يتم وضعه عليها ترطيب كبير ويجعل المنطقة ناعمة جدًا.

لا يعمل الفازلين على سد مسام الجلد أو البشرة ويقوم بتقشير المنطقة الجافة على الجلد أو البشرة ويقلل من جفافها.

يحمي الجسم من الحروق التي تسببها أشعة الشمس الحارقة.

يقوي الرموش ويطولها عند وضعه عليها من الجذور.

الفازلين مزيل جيد للمكياج والتخلص من قدر كبير جدًا من آثاره الجانبية الضارة.

يحد من تشققات الشفاة التي تفعلها العوامل الجوية أو أنواع أحمر الشفاة التي تشقق الشفايف.

وضعه على الكعبين يحد من تشققها ويجعلها ناعمة ورطبة.

طريقة وخطوات الخلطة:-أبرز فوائد الفازلين للجسم والبشرة