بتتبيلة الحاتي الأصلية أعملي ألذ كباب مشوي على الفحم بطعم ومذاق أول مرة تعمليه

الكباب من الأكلات المصرية الشهيرة والتي يقدم بجانب مجموعة أخرى من المشويات وهو عبارة لحم بها كمية معينة من الدهون ويقدم بجانب أنواع مختلفة من الخضار والسلطات، ويحتوي على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم ونحن سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكباب بطرق مختلفة وبسيطة فتابعونا.

طريقة عمل الكباب

المكونات:

كيلو ونصف شرائح لحم فيليه.

7 فصوص ثوم.

كوب من أوراق البقدونس المفرومة.

ملح وفلفل أسود.

كوب من أوراق الكزبرة المفرومة.

2 ملعقة من عصير الليمون.

كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير:

نحضر الكبة ونضع بداخلها الثوم مع البقدونس والكزبرة مع الملح والفلفل الأسود ويضاف عصير الليمون وكوب زيت الزيتون. نمزج للحصول على خليط متجانس ثم يوضع في وعاء محكم الغلق لحين التقديم وفي وعاء أخر نقطع اللحم بسمك بسيط. ثم يضاف ملعقة من الثوم المفروم مع الملح والفلفل الأسود وملعقة من زيت الزيتون ونقلب اللحم جيدا في المكونات لكي تمتزج. ندخلها إلى الثلاجة ونتركها لمدة ساعة ثم ترص على أسياخ خشبية ونضعها تحت الشواية مع التقليب على الجانبين حتى تنضج. يرفع الكباب ويقدم وهو ساخن مع صوص الثوم والخضروات السابق وعيش بلدي أو أرز وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكباب المشوي

المكونات:

750 جرام من لحم الغنم المفروم.

500 جرام دهن.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة من الهيل المطحون.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة من البهارات المشكلة.

2 حزمة من البقدونس المفروم.

كمون.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من بهار الكباب.

2 قرن فلفل أخضر حار.

2 حبة بصل مقطعة.

طريقة التحضير: