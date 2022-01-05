اعرفي بنفسك طريقة إعداد خلطة الفازلين والحنة للقضاء على الشيب في المنزل واحصلي على شعر أسود

تكون وصفة الفازلين والحنة للقضاء على الشيب من أهم الوصفات التي تساعد على التخلص من الشيب، حيث يوجد كثير من النساء والرجال يعانون من الشيب وظهور الشعر الأبيض في سن صغير لذلك يتجهون إلى عمل الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الشعر الأبيض لذلك نستعرض لكم من خلال هذا المقال أهم الوصفات التي تخلصنا من الشعر الأبيض.

أن لهذه الوصفة فضل كبير في التخلص من الشيب والشعر الأبيض الذي يعطي شكل غير لائق لذلك سوف بإحضار عدة مكونات نستطيع من خلالها عمل وصفة طبيعية من الفازلين تقضي على الشعر الأبيض الموجود داخل الشعر وسوف نتعرف على مكونات الوصفة من خلال النقاط التالية:-

ملعقة فازلين.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة حنة.

ملعقة زيت خروع.

ملعقة من حبة البركة المطحونة.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة بن.

وعاء فارغ ومصفي.

أن تحضير هذه الوصفة في المنزل يكون سهل جدا لا يحتاج إلى مجهود

نحضر الوعاء نقوم بوضعه على النار.

نضع به زيت الزيتون والخروع وجوز الهند ونقوم بتقليبهم جيدا.

ثم نقوم بوضع الحنه مع التقليب المستمر حتى لا تتكتل.

ونقوم بوضع حبة البركة والبن والفازلين.

نقلب المكونات على نار هادئة حتى تتجانس جميع المكونات بالتدريج.

ونتركها على النار حتى يتغير لونها وتصبح شديدة السواد.

نقوم بعد ذلك برفعها من على النار.

نحضر المصفاة ونقوم بتصفيتها.

نقوم برمي المستخرج الخام .

نأخذ السائل ونقوم بوضعه على الشعر.

يوضع السائل على جميع جهات الشعر والجذور والأطراف.

نقوم بتغطية الشعر ببونية ونتركه حتى اليوم التالي ثم نغسله.

ويمكن أن نتركه دون أي غسيل.

يجب أن تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على نتائج مرضية.

تعمل هذه الوصفة على التخلص من الشيب في أسرع وقت.

أن تكلفة هذه الوصفة بسيط جدا.

تعمل على ترطيب الشغر والتخلص من الهيشان.

تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه.

تخلصنا من القشرة وتساعد على نظافة الشعر.

هي من الوصفات الوحيدة التي يمكن أن تبقى على الشعر دون غسيل.

تكون صحية جدا ويجب على الجميع المداومة عليها.

مكونات