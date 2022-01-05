دفي نفسك من البرد بشوربة العدس على أصولها بخلطة لذيذة وطعم وريحة جنان

الشوربة من أكثر أنواع المأكولات الخفيفة على المعدة سهلة الهضم وسهلة الإمتصاص، ونجد أن العديد من الناس يعملون على تناولها عند إصابتهم بالعديد من أمراض إلتهابات المعدة أو عند الشعور بالغثيان أو الكحة وتعتبر هذه الشوربة انها ذات قيمة غذائية عالية وتوجد هناك العديد من المكونات التي يمكن إضافتها على الشوربة لزيادة القيمة الغذائية لها مثل إضافة بعض الخضروات المتنوعة ونحصل في النهائية على شوربة الخضروات العالية من القيمة الغذائية أو إضافة لسان العصفور إليها أو إضافة العدس الأصفر لها وفي جميع حالاتها تبدو بطعم لذيذ ورائع وصحية على جسم الإنسان خاصة الأطفال لأنهم يحتاجون القيمة الغذائية التي تحتويها خاصة شوربة العدس، حيث أن شوربة العدس من أنواع الشوربة الأكثر في محتواها من البروتينات اللازمة لجسم وبناء أنسجة داخل الجسم لذلك يجب علينا المداومة على تناوله.

طريقة عمل شوربة العدس

والعدس الأصفر يأخذ أشكال عديدة ومنها ويمكن تقديمه بأشكال عديدة وهي عمل طاجن العدس المعروف، وكذلك يمكن عمل فتة العدس وكذلك يمكن عمل شوربة العدس، وفي كل حالاته يبدو بطعم ونكهة مختلفة وجميلة يفضلها الكثير من الناس، لذلك نتيجة لهذا الطعم الجديد والرائع سوف نقدم لكي طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية بابسط مكونات وطريقة تحضير.

المكونات

كوبان إثنان فقط من العدس الأصفر.

خمسة أكواب من الماء.

مكعبان إثنان فقط من مرق الدجاج.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

حبتان إثنان فقط من البصل متوسطة الحجم.

حبتان إثنان من الطماطم متوسطة الحجم.

أربعة ملاعق كبيرة من السمنة.

عليكي اولا بتحضير حلة متوسطة الحجم وضعي بها ثلاث أكواب من العدس الأصفر وضعي بها خمسة أكواب من الماء وضعيها على نار متوسطة الحرارة واتركي العدس مع الماء حتى يغلي جيدا مع بعضهما.

بعد غليان العدس مع الماء قومي بإضافة الخضروات المضافة وهي إضافة حبتان إثنان من البصل المقطع إلى قطع متساوية الحجم على شكل مكعبات وإضافة حبتان إثنان من الطماطم المقطعة على شكل مكعبات متساوية الحجم وإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وإضافة مكعبان إثنان فقط من مرقة الدجاج وقومي بتقليب جميع هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تختلط المكونات مع بعضها تماما.

اتركي هذه المكونات على نار هادئة حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف.

بعد الحصول على القوام الكثيف قومي برفع خليط العدس من على النار واتركيها جانبا حتى يبرد.

بعد ذلك أحضري الخلاط الكهربائي وقومي بتشغيله بعد وضع خليط العدس به وقومي بخلط خليط العدس جيدا حتى تتمكني من الحصول عي قوام مناسب من العدس وشبه سائل.

بعد ذلك قومي بتحضير طبق كبير للتقديم وضعي به شوربة العدس بعد خلطها وتصبح بذلك شوربة العدس جاهزة لتناولها بطعم جميل ورائع.

طريقة التحضير